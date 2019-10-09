Оленёнок погиб в зоопарке Удмуртии

В его желудке обнаружили куски резины.

Ижевск. Удмуртия. Четырёхмесячный северный олень по кличке Венера погиб в зоопарке Удмуртии. Об этом сообщает группа «Зоопарк Ижевск» на сайте «ВКонтакте».

Причиной смерти животного стало переедание и наличие инородных предметов в желудке. Кроме остатков пищи обнаружили пропиленовые нити и куски резины, которые привели к закупорке желудка и его разрыву.

Администрация зоопарка убедительно просит посетителей не кормить обитателей, так как это приводит к трагическим последствиям.

«И последнее время обращение к нарушителю правил поведения вызывает бранную реакцию в ответ со смысловым подтекстом: «Я сам знаю, что делаю. И вы мне не указ. Если животное ест — значит голодное. И вы его недокармливаете», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.