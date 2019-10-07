В Удмуртии впервые отметят День отца

Праздник пройдет в третье воскресенье октября.

Ижевск. Удмуртия. День отца впервые отметят в Удмуртии. Праздновать его будут 20 октября в каждом районе Ижевска, сообщает пресс-служба города.

Основной площадкой праздника станет Дворец детского творчества. Там пройдет пленарное заседание с участием отцов и представителей районных подразделений «Совета отцов» со всей Удмуртии. Своим опытом поделится лидер Союза отцов России Юрий Солёнов и другие эксперты.

Мероприятие начнется в 11:00. Там же будет представлен отчет о работе и озвучены планы на год.

В завершение праздник пройдут мастер-классы для мужчин, где их обучат навыкам в столярном, кулинарном и парикмахерском искусствах.

В преддверии праздника в школах и детсадах проходит акция, в рамках которой детям необходимо снять ролики об отцах. Видео покажут в ДДТ.

С 14 по 20 октября члены Совета отцов вместе с волонтерами проведут благотворительную акцию пройдет акция «Неделя добрых дел».