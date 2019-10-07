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В Удмуртии впервые отметят День отца

16:25, 07 октября, 2019
Анна Торхова
В Удмуртии впервые отметят День отца
16:25, 07 октября, 2019
Анна Торхова
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#дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#праздник
Фото: pixabay.com
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Праздник пройдет в третье воскресенье октября.

Ижевск. Удмуртия. День отца впервые отметят в Удмуртии. Праздновать его будут 20 октября в каждом районе Ижевска, сообщает пресс-служба города.

Основной площадкой праздника станет Дворец детского творчества. Там пройдет пленарное заседание с участием отцов и представителей районных подразделений «Совета отцов» со всей Удмуртии. Своим опытом поделится лидер Союза отцов России Юрий Солёнов и другие эксперты.

Мероприятие начнется в 11:00. Там же будет представлен отчет о работе и озвучены планы на год.

В завершение праздник пройдут мастер-классы для мужчин, где их обучат навыкам в столярном, кулинарном и парикмахерском искусствах.

В преддверии праздника в школах и детсадах проходит акция, в рамках которой детям необходимо снять ролики об отцах. Видео покажут в ДДТ.

С 14 по 20 октября члены Совета отцов вместе с волонтерами проведут благотворительную акцию пройдет акция «Неделя добрых дел».

16:25, 07 октября, 2019
Анна Торхова
263
0
#дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мастер-класс\n#праздник

 

 

 


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