70-летний житель Удмуртии пытался признать супругу недееспособной из-за финансовых проблем

Мужчину не устраивало, что жена не выделяет деньги на строительство дома.





Игра. Удмуртия. Житель поселка Игра пытался признать свою 70-летнюю супругу недееспособной, ссылаясь на финансовые проблемы. Об этом сообщает Игринский районный суд Удмуртской Республики.

Он заявил, что жена – инвалид третьей группы, страдает потерей памяти, всё забывает, из-за чего нуждается в опеке. В суде 70-летний мужчина пояснил, что основной причиной обращения в суд явилось то, что супруга не дает деньги на строительство дома, который нужно доделывать. На что тратит жена пенсию, ему неизвестно.

Женщина пояснила, что не согласна со словами мужа.

Суд отказал в удовлетворении заявления.