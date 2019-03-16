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70-летний житель Удмуртии пытался признать супругу недееспособной из-за финансовых проблем

16:12, 16 марта, 2019
Анна Торхова
16:12, 16 марта, 2019
Анна Торхова
197
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пенсия\n#деньги\n#старость\n#суд
Фото: pixabay.com
197
0

Мужчину не устраивало, что жена не выделяет деньги на строительство дома.

Игра. Удмуртия. Житель поселка Игра пытался признать свою 70-летнюю супругу недееспособной, ссылаясь на финансовые проблемы. Об этом сообщает Игринский районный суд Удмуртской Республики.

Он заявил, что жена – инвалид третьей группы, страдает потерей памяти, всё забывает, из-за чего нуждается в опеке. В суде 70-летний мужчина пояснил, что основной причиной обращения в суд явилось то, что супруга не дает деньги на строительство дома, который нужно доделывать. На что тратит жена пенсию, ему неизвестно.

Женщина пояснила, что не согласна со словами мужа.

Суд отказал в удовлетворении заявления.

16:12, 16 марта, 2019
Анна Торхова
197
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пенсия\n#деньги\n#старость\n#суд

 

 

 


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