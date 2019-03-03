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Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в Ижевске 9 марта

17:45, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
17:45, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
194
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#цветы\n#бабушки\n#благотворительность
Фото: pixabay.com
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Старт забега в 10:00.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в субботу, 9 марта, в парке имени С.М. Кирова в Ижевске. Как передаёт пресс-служба администрации города, каждый участник акции подарит милый букет одиноким бабушкам, проживающим в домах престарелых Удмуртии.

Для участия в благотворительном забеге, необходимо выбрать подходящую для себя дистанцию: 2,5 км или 5 км, и внести стартовый взнос — 200 руб. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.cc/96zFpR

Сбор участников 9 марта в 9:30 у главной сцены в парке Кирова. Старт забега в 10:00.

Сумму, которую соберут в рамках благотворительного забега, организаторы объявят сразу после завершения мероприятия. Средства пойдут на покупку цветов и доставку в дома престарелых.

«Это поистине красивый способ сделать праздник 8 Марта доступным и запоминающимся для нуждающихся добрых людей!», — отметили организаторы.

17:45, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#цветы\n#бабушки\n#благотворительность

 

 

 


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