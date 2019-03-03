Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в Ижевске 9 марта

Старт забега в 10:00.

Ижевск. Удмуртия. Благотворительный забег «Подари цветы бабушке!» состоится в субботу, 9 марта, в парке имени С.М. Кирова в Ижевске. Как передаёт пресс-служба администрации города, каждый участник акции подарит милый букет одиноким бабушкам, проживающим в домах престарелых Удмуртии.

Для участия в благотворительном забеге, необходимо выбрать подходящую для себя дистанцию: 2,5 км или 5 км, и внести стартовый взнос — 200 руб. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.cc/96zFpR

Сбор участников 9 марта в 9:30 у главной сцены в парке Кирова. Старт забега в 10:00.

Сумму, которую соберут в рамках благотворительного забега, организаторы объявят сразу после завершения мероприятия. Средства пойдут на покупку цветов и доставку в дома престарелых.

«Это поистине красивый способ сделать праздник 8 Марта доступным и запоминающимся для нуждающихся добрых людей!», — отметили организаторы.