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Проверка служб ЖКХ, гроб у правительства Самары и землетрясение в Японии: что произошло минувшей ночью

08:04, 22 февраля, 2019
08:04, 22 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Самарская область\n#Прокуратура\n#Япония\n#Удмуртия\n#Самара\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#снег\n#коммунальные службы\n#землетрясение\n#происшествие
Фото: pixabay
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре пятница, 22 февраля. Журналисты «Сусанина» по традиции начинают утро с обзора новостей, которые вы могли пропустить.

Погода в республике:

Днём на территории республики ожидается продолжительный снег, слабый гололед. Также возможна слабая метель. Юго-восточный ветер будет дуть днём со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит днём 0...-5°С. На дорогах снежные заносы и накат.

Проверки коммунальных служб:

Проверки служб ЖКХ Удмуртии, которые провели сотрудники прокуратуры, показали, что зимой органы местного самоуправления и организации ЖКХ зачастую не полностью выполняют обязанности по содержанию жилищного фонда. Также компании не всегда убирают придомовые территории, дороги, чистят крыши домов и зданий от снега и наледи.

«Качество оказываемых ими услуг по обслуживанию населения не соответствует установленным правилам и нормам», - заявили в прокуратуре.

По фактам выявленных нарушений прокурорами внесено 25 представлений, в отношении ответственных лиц возбуждено 12 административных производств. Кроме того, руководителям организаций и учреждений объявили 88 предостережений о недопустимости нарушений закона.

«После вмешательства прокуроров органами местного самоуправления, организациями ЖКХ приняты меры к незамедлительному устранению нарушений закона, недопущению их впредь», - говорится в сообщении ведомства.

Гроб у правительства:

Власти Самары обратились в полицию в связи с инцидентом, в ходе которого женщина, не сумевшая похоронить мужа, привезла гроб с телом к зданию регионального правительства. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Есть основания полагать, что данная ситуация является провокацией. Все материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия мер», — отметили в администрации.

В свою очередь один из областных депутатов сообщил, что МУП «Спецкомбинат» выдал направление для захоронения тела на кладбище Рубежное. На следующий день, 21 февраля, Туймасов приехал вместе с рабочими на кладбище. Он заявил, что им долго не показывали место захоронения, после чего группа людей не позволила выкопать могилу.

«Затем приехавшей с гробом покойного мужа женщине предложили перенести похороны на 22 февраля, однако она отказалась и отвезла гроб к зданию регионального правительства», - пишет RT.

Представитель ГУ МВД по региону отметил, что полиция начала проверку по факту произошедшего.

 

Землетрясение в Японии:

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали 21 февраля на северном японском острове Хоккайдо. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

«Эпицентр располагался на юго-западе острова в 29 км от города Титосе, на глубине 30 км», - пишет издание.

Отмечается, что интенсивность подземных толчков оценили, как «очень сильную». По предварительным данным, разрушений и жертв нет.

08:04, 22 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Самарская область\n#Прокуратура\n#Япония\n#Удмуртия\n#Самара\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#снег\n#коммунальные службы\n#землетрясение\n#происшествие

 

 

 


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