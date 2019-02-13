Около 10 больниц и 100 детских садов и школ планируют отремонтировать в Ижевске

Всего в этом году на ремонт социальных объектов предполагается выделить 2,5-3 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в этом году собираются отремонтировать порядка 10 больниц и около 100 детских садов и школ. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин.
По его словам, в настоящее время практически готов список объектов социальной сферы, которые в 2019 году ждет обновление. В Ижевске в него вошли около 10 учреждений здравоохранения. «Рассматриваем вопрос, что, может быть, это будет не только ремонт или реконструкция, может быть, потянем какую-то часть строительства», - отметил он.
Сурнин также сообщил, что ремонт пройдет также в здании, где сейчас располагается глазовский театр «Парафраз».
В общей сложности на работы необходимо 2,5-3 млрд рублей. Источником финансирования станут средства от продажи «Ижевских электрических сетей» и других объектов государственной и муниципальной собственности.
Подробнее о планах читайте в материале: Социальный ремонт: на что в Удмуртии потратят 3 млрд рублей
Сусанин / Социальный ремонт: на что в Удмуртии потратят 3 млрд рублей - Интервью
В ноябре 2018 года стало известно, что в 2019 году объекты социальной сферы республики ждет обновление. Всего на ремонт школ, детских садов, больниц и домов культуры необходимо порядка 3 млрд рублей. Как рассказал информационному агентству "Сусанин" и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин, главы районов до последнего не верили, что получат деньги на реконструкцию зданий.