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Около 10 больниц и 100 детских садов и школ планируют отремонтировать в Ижевске

12:40, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
12:40, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#ремонт
Фото: ИА Сусанин
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Всего в этом году на ремонт социальных объектов предполагается выделить 2,5-3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в этом году собираются отремонтировать порядка 10 больниц и около 100 детских садов и школ. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин.

По его словам, в настоящее время практически готов список объектов социальной сферы, которые в 2019 году ждет обновление. В Ижевске в него вошли около 10 учреждений здравоохранения. «Рассматриваем вопрос, что, может быть, это будет не только ремонт или реконструкция, может быть, потянем какую-то часть строительства», - отметил он.

Сурнин также сообщил, что ремонт пройдет также в здании, где сейчас располагается глазовский театр «Парафраз».

В общей сложности на работы необходимо 2,5-3 млрд рублей. Источником финансирования станут средства от продажи «Ижевских электрических сетей» и других объектов государственной и муниципальной собственности.

Подробнее о планах читайте в материале: Социальный ремонт: на что в Удмуртии потратят 3 млрд рублей

Сусанин / Социальный ремонт: на что в Удмуртии потратят 3 млрд рублей - Интервью

В ноябре 2018 года стало известно, что в 2019 году объекты социальной сферы республики ждет обновление. Всего на ремонт школ, детских садов, больниц и домов культуры необходимо порядка 3 млрд рублей. Как рассказал информационному агентству "Сусанин" и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин, главы районов до последнего не верили, что получат деньги на реконструкцию зданий.

12:40, 13 февраля, 2019
Дарья Саушина
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#ремонт

 

 

 


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