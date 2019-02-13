Заседание по делу экс-главы Удмуртии, потративший выигранные в лотерею деньги британец и гибридный имплант: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 13 февраля. Предлагаем начать этот день с обзора новостей.

Заседание

В Завьяловском районном суде Удмуртии в среду, 13 февраля, состоится очередное заседание по делу бывшего главы республики Александра Соловьева. Суд приступит к допросу свидетелей.

На предыдущем заседании, 31 января, сторона защиты попросила время на ознакомление с материалами дела. Кроме того, прокурор завершил зачитывать предъявленное подсудимому обвинение.

«Я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному обвинению, но в то же время не отказываюсь от дачи показаний после того, как мой адвокат полностью ознакомится с материалами дела», - добавил Соловьев.

Отключение воды

В связи с ремонтом на водопроводе, 13 февраля в домах по улице Садовой,1 отключат холодную воду. Как сообщает пресс-служба города, работы пройдут с 09:00 до 22:00.

Прокутил

Житель Великобритании, выигравший в 2002 году в лотерею 10 млн евро, «прокутил» все деньги. Об этом пишут «Известия».

Когда мужчина получил сумму, ему было 19 лет. Деньги он потратил на большие вечеринки и ежедневно тратил по 10 тыс. евро.

Теперь у победителя нет ни дома, ни машины. Зарабатывает британец на жизнь тем, что колет дрова и носит мешки с углем. По его словам, сегодня он счастлив и не сожалеет о том, что всё потратил.

Сменила название

Республику Македония переименовали в Республику Северная Македония. Как пишут РИА «Новости», Преспанское соглашение вступило в силу.

Напомним, Греция и Македония подписали договор в июне 2018 года. Соглашение решило спор о названии бывшей югославской республики.

Гибридный имплант

Первый в мире имплант, идентичный натуральной человеческой кости, создали российские ученые. Как пишет Рен-тв со ссылкой на «Известия», протез срастается с организмом.

Имплант состоит из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полиэфирэфиркетона. Первый компонент – низкой прочности, второй – наоборот. Изобретение повторяет структуру кости: твердая снаружи и губчатая внутри.