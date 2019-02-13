play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

Заседание по делу экс-главы Удмуртии, потративший выигранные в лотерею деньги британец и гибридный имплант: что произошло минувшей ночью

08:00, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
08:00, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
376
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода\n#лотерея\n#Македония\n#Завьялово
376
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 13 февраля. Предлагаем начать этот день с обзора новостей.

Заседание

В Завьяловском районном суде Удмуртии в среду, 13 февраля, состоится очередное заседание по делу бывшего главы республики Александра Соловьева. Суд приступит к допросу свидетелей.

На предыдущем заседании, 31 января, сторона защиты попросила время на ознакомление с материалами дела. Кроме того, прокурор завершил зачитывать предъявленное подсудимому обвинение.

«Я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному обвинению, но в то же время не отказываюсь от дачи показаний после того, как мой адвокат полностью ознакомится с материалами дела», - добавил Соловьев.

Отключение воды

В связи с ремонтом на водопроводе, 13 февраля в домах по улице Садовой,1 отключат холодную воду. Как сообщает пресс-служба города, работы пройдут с 09:00 до 22:00.

Прокутил

Житель Великобритании, выигравший в 2002 году в лотерею 10 млн евро, «прокутил» все деньги. Об этом пишут «Известия».

Когда мужчина получил сумму, ему было 19 лет. Деньги он потратил на большие вечеринки и ежедневно тратил по 10 тыс. евро.

Теперь у победителя нет ни дома, ни машины. Зарабатывает британец на жизнь тем, что колет дрова и носит мешки с углем. По его словам, сегодня он счастлив и не сожалеет о том, что всё потратил.

Сменила название

Республику Македония переименовали в Республику Северная Македония.  Как пишут РИА «Новости», Преспанское соглашение вступило в силу.

Напомним, Греция и Македония подписали договор в июне 2018 года. Соглашение решило спор о названии бывшей югославской республики.

Гибридный имплант

Первый в мире имплант, идентичный натуральной человеческой кости, создали российские ученые. Как пишет Рен-тв со ссылкой на «Известия», протез срастается с организмом.

Имплант состоит из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полиэфирэфиркетона. Первый компонент – низкой прочности, второй – наоборот. Изобретение повторяет структуру кости: твердая снаружи и губчатая внутри.

08:00, 13 февраля, 2019
Анна Торхова
376
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода\n#лотерея\n#Македония\n#Завьялово

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019