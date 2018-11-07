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Председатель правительства Удмуртии прокомментировал вопрос о тарифах на вывоз мусора

16:25, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
16:25, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#мусор\n#Ярослав Семенов\n#регоператор
Фото: susanin.news
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Тариф должны определить к 20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал вопрос о тарифах на вывоз мусора. По его словам, правительство не принимает решение - поддержать или не поддержать озвученные цифры.

«Правительство занимается анализом. Если говорить про Минстрой и его подразделение, которое отвечает за тарифную составляющую, то всё, что определяет Регоператор или иная организация, подлежит контролю, экономическому анализу, целесообразности включения этого в тариф. После этого тариф утверждается», - сказал Семёнов.

После проведения тщательной работы по анализу, правительство примет решение - отвечает ли предложенный оператором тариф современным экономическим условиям, интересам республики, или нет.

Также Ярослав Семёнов напомнил, что к 20 декабря должны быть утверждены все тарифы по республике, которых в регионе больше тысячи.  Также премьер-министр напомнил, что 14 ноября презентуют электронную модель территориальной схемы - помещённые на карту все «образователи отходов» - физические и юридические лица. Модель позволит спрогнозировать в период до пяти лет количество отходов, а также просчитать необходимость строительства мусороперерабатывающих станций и полигонов.

Напомним, что в начале ноября региональный оператор озвучил предварительные цифры за вывоз мусора в Удмуртии.

16:25, 07 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
191
0
#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#мусор\n#Ярослав Семенов\n#регоператор

 

 

 


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