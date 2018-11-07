Председатель правительства Удмуртии прокомментировал вопрос о тарифах на вывоз мусора

Тариф должны определить к 20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал вопрос о тарифах на вывоз мусора. По его словам, правительство не принимает решение - поддержать или не поддержать озвученные цифры.

«Правительство занимается анализом. Если говорить про Минстрой и его подразделение, которое отвечает за тарифную составляющую, то всё, что определяет Регоператор или иная организация, подлежит контролю, экономическому анализу, целесообразности включения этого в тариф. После этого тариф утверждается», - сказал Семёнов.

После проведения тщательной работы по анализу, правительство примет решение - отвечает ли предложенный оператором тариф современным экономическим условиям, интересам республики, или нет.

Также Ярослав Семёнов напомнил, что к 20 декабря должны быть утверждены все тарифы по республике, которых в регионе больше тысячи. Также премьер-министр напомнил, что 14 ноября презентуют электронную модель территориальной схемы - помещённые на карту все «образователи отходов» - физические и юридические лица. Модель позволит спрогнозировать в период до пяти лет количество отходов, а также просчитать необходимость строительства мусороперерабатывающих станций и полигонов.

Напомним, что в начале ноября региональный оператор озвучил предварительные цифры за вывоз мусора в Удмуртии.