Пушистый фестиваль «Хочу домой» пройдёт в Ижевске в сентябре

На мероприятии можно найти привитых и стерилизованных животных.
Ижевск. Удмуртия. Пушистый фестиваль «Хочу домой» пройдёт в воскресенье, 16 сентября. Как сообщают организаторы на странице «ВКонтакте», в этот день можно познакомиться с собаками, которые ждут своих хозяев.
Гостей фестиваля ждут более 30-ти добрых и весёлых собак, спасённых с улиц Ижевска. Все животные привиты, социализированы, обработаны от паразитов и стерилизованы, или кастрированы.
Желающим подарить собакам дом, свою любовь и заботу нужно желание и паспорт.
Так же гостей фестиваля ждёт развлекательная программа:
- различные мастер-классы;
- выступление творческих коллективов города;
- консультации кинологов;
- круглый стол с ветеринарами;
- аквагрим;
- фотобудка;
- подарки от спонсоров.
Организаторы фестиваля приглашают не только тех горожан, кто уже решил взять животное из приюта, но и тех, кто хочет зарядиться позитивом хвостатых, пообщаться с ними, а также привезти им корм, лекарства и полезные вещи для приюта «Кот и Пес».
Фестиваль пройдёт в фан-зоне парка имени Кирова 16 сентября с 12:00 до 16:00.