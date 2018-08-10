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Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

Пушистый фестиваль «Хочу домой» пройдёт в Ижевске в сентябре

14:25, 10 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
14:25, 10 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
888
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#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#приют Кот и Пёс
Фото: vk.com/pushistikizh
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На мероприятии можно найти привитых и стерилизованных животных.

Ижевск. Удмуртия. Пушистый фестиваль «Хочу домой» пройдёт в воскресенье, 16 сентября. Как сообщают организаторы на странице «ВКонтакте», в этот день можно познакомиться с собаками, которые ждут своих хозяев.

Гостей фестиваля ждут более 30-ти добрых и весёлых собак, спасённых с улиц Ижевска. Все животные привиты, социализированы, обработаны от паразитов и стерилизованы, или кастрированы.

Желающим подарить собакам дом, свою любовь и заботу нужно желание и паспорт.

Так же гостей фестиваля ждёт развлекательная программа:

- различные мастер-классы;

- выступление творческих коллективов города;

- консультации кинологов;

- круглый стол с ветеринарами;

- аквагрим;

- фотобудка;

- подарки от спонсоров.

Организаторы фестиваля приглашают не только тех горожан, кто уже решил взять животное из приюта, но и тех, кто хочет зарядиться позитивом хвостатых, пообщаться с ними, а также привезти им корм, лекарства и полезные вещи для приюта «Кот и Пес».

Фестиваль пройдёт в фан-зоне парка имени Кирова 16 сентября с 12:00 до 16:00.

14:25, 10 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
888
0
#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#приют Кот и Пёс

 

 

 


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