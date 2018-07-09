В Ижевске скончался бывший режиссер русского драмтеатра имени Короленко Юрий Фараджуллаев

Похоронили заслуженного деятеля искусств на Западном кладбище.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 7 июля на 74-м году жизни скончался бывший режиссер русского драмтеатра имени Владимира Короленко Юрий Фараджуллаев. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал председатель союза театральных деятелей Удмуртии Александр Мустаев.

Юрий Фараджуллаев окончил театральное училище имени Бориса Щукина при академическом театре Евгения Вахтангова. Проходил стажировку в московском театре Марии Ермоловой.

С 1977 по 1978 годы работал режиссером-постановщиком Шадринского драмтеатра и Курганского театра.

С 1991 по 2001 был режиссером-постановщиком в русском драмтеатре имени Владимира Короленко.

С 2007 по 2009 годы работал главным режиссером в Сарапульском драмтеатре.

Имел статус заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики.

За свою карьеру поставил около 50 спектаклей.

«Он был склонен к эксперименту, помогал режиссеру глубже проникнуть в творческий замысел автора <…>. Это светлый человек - раз, талантливый человек - два, и очень глубокий. Умел с актером так работать, что вытаскивал из него то, чего актеру и самому не снилось. Это не всякий режиссер умеет», - поделился с «Сусаниным» Александр Мустаев.

9 июля режиссера похоронили на Западном кладбище.