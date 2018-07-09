play
pause
  • $ 63.12 ↓
  • € 73.9 ↓

В Ижевске скончался бывший режиссер русского драмтеатра имени Короленко Юрий Фараджуллаев

17:51, 09 июля, 2018
Анна Торхова
17:51, 09 июля, 2018
Анна Торхова
572
0
#Ижевск\n#искусство\n#театр\n#Удмуртия\n#Русский драматический театр\n#актеры
572
0

Похоронили заслуженного деятеля искусств на Западном кладбище.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 7 июля на 74-м году жизни скончался бывший режиссер русского драмтеатра имени Владимира Короленко Юрий Фараджуллаев. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал председатель союза театральных деятелей Удмуртии Александр Мустаев.

Юрий Фараджуллаев окончил театральное училище имени Бориса Щукина при академическом театре Евгения Вахтангова. Проходил стажировку в московском театре Марии Ермоловой.

С 1977 по 1978 годы работал режиссером-постановщиком Шадринского драмтеатра и Курганского театра.

С 1991 по 2001 был режиссером-постановщиком в русском драмтеатре имени Владимира Короленко.

С 2007 по 2009 годы работал главным режиссером в Сарапульском драмтеатре.

Имел статус заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики.

За свою карьеру поставил около 50 спектаклей.

«Он был склонен к эксперименту, помогал режиссеру глубже проникнуть в творческий замысел автора <…>. Это светлый человек - раз, талантливый человек - два, и очень глубокий. Умел с актером так работать, что вытаскивал из него то, чего актеру и самому не снилось. Это не всякий режиссер умеет», - поделился с «Сусаниным» Александр Мустаев.

9 июля режиссера похоронили на Западном кладбище.

17:51, 09 июля, 2018
Анна Торхова
572
0
#Ижевск\n#искусство\n#театр\n#Удмуртия\n#Русский драматический театр\n#актеры

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
12367

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

10770
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9617
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9523
08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

9266
09:30, 02 июля, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

12:42, 02 июля, 2018
4334

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

2745
10:46, 05 июля, 2018

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2598
19:03, 05 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2102
15:53, 04 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

1991
19:10, 07 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
2131

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

2045
18:30, 03 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

2002
11:46, 04 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

1831
11:42, 03 июля, 2018

Южная Корея и КНДР организуют встречу родственников, живущих в разных частях полуострова

1718
15:20, 03 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание

Удмуртия в минуту: главные новости недели

06 июля, 2018

Кофемолка – выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

05 июля, 2018