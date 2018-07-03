Жители Удмуртии стали реже заключать браки и чаще разводиться

За 6 месяцев 2018 года оформили свои отношения на 506 меньше, чем за тот же период 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали реже заключать браки. По данным комитете по делам ЗАГС при правительстве региона, за 6 месяцев 2018 года зарегистрирован 3 301 брак, что на 506 меньше, чем за тот же период 2017 года.

Только в 3 районах республики стало больше желающих заключить брак: Воткинском, Завьяловском и Ярском.

При этом увеличилось количества разводов: 2 572 – за январь-июнь 2018 года и 2 529 – за январь-июнь 2017 года.

Отрицательная динамика наблюдается по рождаемости. За январь-июнь 2017 года было зарегистрировано 9061 новорожденных, а в 2018 году – 8 359, что на 702 меньше.

«На 1 июля 2018 года только в городах Ижевск и Можга отношение числа зарегистрированных актов о рождении к числу зарегистрированных актов о смерти составляет более 100% (113,5% и 104,9% соответственно)», - говорится в сообщении.

За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 86 двоен и 2 тройни. За этот же период прошлого года зарегистрировано рождение 118 двоен.