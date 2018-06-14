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В Ижевске пройдет всероссийская акция «Свеча памяти»

10:53, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
10:53, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
287
0
#Ижевск\n#акция\n#война\n#Удмуртия\n#память
287
0

Во время мероприятия активисты молодёжных объединений зажгут свечи в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 22 июня пройдет всероссийская акция «Свеча памяти». Во время мероприятия активисты молодёжных объединений зажгут свечи в память о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщают организаторы.

Акция состоится в 4:00 в Сквере Победы у Вечного огня. 

Также в 9:00 у Монумента боевой и трудовой славы торжественно возложат цветы. Помимо этого, в Сквере Победы пройдет творческо-патриотическая акция «Что такое Родина?», во время которой организация «Волонтеры Победы» Удмуртии в 10:00 проведет для всех участников исторический квест.

Также 22 июня в 10:00 в Сквере Победы «Волонтеры Победы» станут организаторами всероссийской акции «Красная гвоздика». Каждый желающий сможет принять в ней участие, для этого можно пожертвовать любую сумму, а взамен получить символ памяти героям – красную гвоздику, все собранные средства пойдут в фонд помощи ветеранам боевых действий. 

«Красная гвоздика» - всенародный символ памяти павшим героям и благодарности, ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».

10:53, 14 июня, 2018
Георгий Поветкин
287
0
#Ижевск\n#акция\n#война\n#Удмуртия\n#память

 

 

 


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