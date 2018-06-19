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Еще 500 земельных участков в микрорайоне Люлли могут выделить многодетным семьям Удмуртии

12:20, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
12:20, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля\n#Минстрой Удмуртии\n#молодые семьи
Фото: Краеведческий портал &quot;Родная Вятка&quot;
337
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На данный момент проект проходит общественные слушания, документацию направили на утверждение в региональный Минстрой.

Ижевск. Удмуртия. Еще 500 земельных участков в микрорайоне Люлли могут выделить многодетным семьям Удмуртии. На данный момент проект проходит общественные слушания, документацию направили на утверждение в Минстрой Удмуртии.

Об этом в очередном выпуске газеты «Столица Ижевск» сообщила замначальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Татьяна Керсантинова.

«Потенциал у этой территории есть. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении в пользование многодетным семьям еще трех территорий в микрорайоне Люлли. Это около 500 участков», - сказала Керсантинова.

Издание со ссылкой на ОНФ также отмечает, что на данный момент в поселке уже выделено порядка 730 участков, в Медведево – 99. До 2020 года сюда намерены провести газ.

12:20, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
337
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля\n#Минстрой Удмуртии\n#молодые семьи

 

 

 


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