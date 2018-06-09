В микрорайонах Ижевска Люлли и Медведево до 2020 года проведут газ

На строительство газопровода в Люллях потребуется более 11 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне Люлли в Ижевске в 2018-2019 годах проведут газ, а до 2020 года в планах властей газифицировать Медведево. Данный вопрос обсудили общественники на встрече с многодетными семьями, которым выделили земельные участки в указанных микрорайонах, сообщает пресс-служба Удмуртского отделения ОНФ.

Так, на строительство газопровода в Люллях потребуется более 11 млн рублей. При этом каждой семье придется заплатить за подключение около 40 тыс. рублей.

«Теперь газификация домов не будет зависеть от очередности и близости к газопроводу. Город заверил, что в проекте будут учтены все домовладения и каждое из них сможет заказать технологическое присоединение к газовым сетям», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов.

В настоящее время проекты по газификации проходят корректировку.

Отметим, на сегодняшний день в Люллях выделено уже 730 участков, в Медведево – 99. Вопрос инфраструктуры новых ижевских микрорайонов включен в перечень Общественных предложений регионального отделения ОНФ для главы республики на 2018 год.

Кроме того, жители попросили власти города присвоить улицам официальные названия и отметить их на интернет-картах. Из-за отсутствия ориентира люди не могут зарегистрировать право собственности на дома. Их с трудом могут найти скорая помощь, такси и другие службы.

Также на встрече обсудили вопрос строительства в микрорайонах ФАПа, а в последующем и врачебной лаборатории.

Масштабное заселение в район влечет и проблему с транспортным обеспечением и подвозом школьников. Власти города пообещали пустить в 2019 году в микрорайон Люлли школьный автобус.