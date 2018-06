Смертельное ДТП в Ижевске, трагедия в Волгограде и встреча Трампа с Ыном: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня среда, 13 июня. «Сусанин» по традиции рассказывает о том, что произошло минувшей ночью в республике, России и мире.

Смертельное ДТП:

Смертельное ДТП произошло на улице 40 лет Победы в Ижевске. Как сообщают в группе ИГГС Вконтакте, автомобиль двигался в сторону улицы 10 лет Октября. По неподтвержденным пока данным пешеход двигался по «зебре».

Трагедия в Волгограде:

Следователи задержали владельца лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу южного следственного управления на транспорте СКР.

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО "Пристань" не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи также провели обыск в жилище судоводителя маломерного судна. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли, пятеро были спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде.

На данный момент известно, что затонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По результатам экспертизы, в крови у капитана судна обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

Встреча Трампа с Ыном:

Президент США Дональд Трамп отметил, что на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре был достигнут «большой прогресс» в вопросе денуклеаризации (процесс сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства) Северной Кореи.

«Возвращаюсь домой из Сингапура после действительно великолепного визита. Был достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации Северной Кореи», — написал американский президент в своем Твиттере.

Трамп также отметил, что КНДР освободила некоторых американских заключённых.

«Отлично поладили с Ким Чен Ыном, который хочет видеть замечательные вещи в своей стране. Как я уже говорил сегодня: любой может вести войну, но только самые смелые способны установить мир!» — написал американский лидер.

