play
pause
  • $ 62.34 ↓
  • € 73.37 ↓

СК: рулевой столкнувшегося с баржей в Волгограде катамарана был пьян

20:10, 12 июня, 2018
20:10, 12 июня, 2018
205
0
#Волгоград\n#следствие\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: Пресс-служба СКР
205
0

При этом на борту находились 16 человек, хотя он рассчитан всего на 12 человек.

Волгоград. Волгоградская область. Следователи рассказали, что рулевой столкнувшегося с баржей в Волгограде катамарана в момент аварии был пьян. По данным пресс-службы СКР, владелец судна также проигнорировал все световые и звуковые предупреждающие сигналы, которые подавал экипаж баржи.

Именно эти причины привели к столкновению, которое унесло жизни 11 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«По поручению следствия проведено опознание всех 11 тел погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Производится осмотр поднятого на поверхность катамарана», - отмечают следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что на катамаране отмечали день рождения. Управлял судном бывший глава Калачёвского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. При этом на борту находились 16 человек, хотя он рассчитан всего на 12 человек.

20:10, 12 июня, 2018
205
0
#Волгоград\n#следствие\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
16128

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

13425
17:45, 11 июня, 2018

Сложившие полномочия депутаты Гордумы Ижевска скрыли наличие квартир, бизнеса и детей

4519
12:40, 09 июня, 2018

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

3874
20:24, 08 июня, 2018

«Бриллиантовая королева» сняла свою кандидатуру с выборов главы Ижевска

3510
15:30, 07 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
5347

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

3268
14:58, 12 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2179
17:37, 07 июня, 2018

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась с вопроса о росте цен на бензин

2134
13:47, 07 июня, 2018

Путин прокомментировал возможность закрытия Инстаграма и Ютуба

2084
14:49, 07 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

15:41, 09 июня, 2018
2503

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

2486
16:46, 10 июня, 2018

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

2072
19:19, 07 июня, 2018

Российское метро восхитило британскую журналистку

1959
16:45, 11 июня, 2018

Ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова

1803
10:21, 07 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

09 июня, 2018

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018