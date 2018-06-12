СК: рулевой столкнувшегося с баржей в Волгограде катамарана был пьян

При этом на борту находились 16 человек, хотя он рассчитан всего на 12 человек.

Волгоград. Волгоградская область. Следователи рассказали, что рулевой столкнувшегося с баржей в Волгограде катамарана в момент аварии был пьян. По данным пресс-службы СКР, владелец судна также проигнорировал все световые и звуковые предупреждающие сигналы, которые подавал экипаж баржи.

Именно эти причины привели к столкновению, которое унесло жизни 11 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«По поручению следствия проведено опознание всех 11 тел погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Производится осмотр поднятого на поверхность катамарана», - отмечают следователи.

Напомним, ранее сообщалось, что на катамаране отмечали день рождения. Управлял судном бывший глава Калачёвского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. При этом на борту находились 16 человек, хотя он рассчитан всего на 12 человек.