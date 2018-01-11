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      В Сарапуле установят 14 тактильных барельефов в рамках проекта «Город на ощупь»

      09:00, 11 января, 2018
      09:00, 11 января, 2018
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      #Сарапул\n#инвалиды\n#архитектура\n#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#дети-инвалиды\n#слепые
      Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
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      На них будут изображены архитектурные памятники и нанесена информация о них на шрифте Брайля.

      Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле стартовал проект «Город на ощупь». Как отмечает пресс-служба городских властей, он предполагает установку на улицах города тактильных барельефов возле различных архитектурных памятников.

      Первый подобный объект появился в конце декабря у здания городской администрации. Оно является региональным памятником архитектуры. На металлическом барельефе изображено само здание и нанесена информация о нем на шрифте Брайля.

      В 2018 году в городе появится еще 14 барельефов возле архитектурных памятников. Их изготовят мастера из Златоуста Евгения Лапко и Елена Емельянова.

      «После установки барельефов на своих местах авторы идеи намерены провести полноценную экскурсию для слепых и слабовидящих. Помогут в этом волонтеры — индивидуальные гиды», - говорится в сообщении городских властей.

      Стоит отметить, что проект, инициатором которого выступила ассоциация родителей детей-инвалидов Сарапула, получил президентский грант.

      09:00, 11 января, 2018
      219
      0
      #Сарапул\n#инвалиды\n#архитектура\n#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#дети-инвалиды\n#слепые

       

       

       

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