В Сарапуле установят 14 тактильных барельефов в рамках проекта «Город на ощупь»

На них будут изображены архитектурные памятники и нанесена информация о них на шрифте Брайля.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле стартовал проект «Город на ощупь». Как отмечает пресс-служба городских властей, он предполагает установку на улицах города тактильных барельефов возле различных архитектурных памятников.

Первый подобный объект появился в конце декабря у здания городской администрации. Оно является региональным памятником архитектуры. На металлическом барельефе изображено само здание и нанесена информация о нем на шрифте Брайля.

В 2018 году в городе появится еще 14 барельефов возле архитектурных памятников. Их изготовят мастера из Златоуста Евгения Лапко и Елена Емельянова.

«После установки барельефов на своих местах авторы идеи намерены провести полноценную экскурсию для слепых и слабовидящих. Помогут в этом волонтеры — индивидуальные гиды», - говорится в сообщении городских властей.

Стоит отметить, что проект, инициатором которого выступила ассоциация родителей детей-инвалидов Сарапула, получил президентский грант.