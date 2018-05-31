Союз журналистов Удмуртии судится за пост своего председателя

Один из рядовых членов организации оспорил законность назначения Елены Капитоненко председателем «Союза журналистов Удмуртии».

Ижевск. Удмуртия. «Союз журналистов Удмуртии» разбирается с законностью назначения своего председателя. 30 мая на расширенном заседании правления организации были озвучены исковые требования, которые рассматривает Первомайский районный суд Ижевска по факту избрания руководителем общества Елены Капитоненко.

7 ноября 2017 года прошел внеочередной съезд «Союза журналистов Удмуртии». На нем представители СМИ выбрали делегатов на федеральную встречу, где формировался состав нового руководства Союза журналистов России.

Кроме того, в повестку съезда по предложению прежнего председателя организации Людмилы Прокошевой включили вопрос об избрании нового руководителя регионального союза. В разговоре с корреспондентом информационного агентства «Сусанин» она рассказала о своем решении: «У меня большие проблемы со здоровьем, и мной было принято решение сложить с себя полномочия председателя. <…> И я решила, что мне уже тоже нужно уступить дорогу красивым, молодым, энергичным людям».

Тогда председателем союза на безальтернативной основе избрали Елену Капитоненко. По ее словам, тогда никто из членов союза просто не захотел выдвинуть свою кандидатуру. В союзе журналистов показали протокол собрания, согласно которому на съезде должны были присутствовать 40 человек, делегированные первичными организациями. Шесть из них отсутствовали, но кворум имеется.

Кроме того, Елена Капитоненко показала и протоколы собраний первичных организаций, делегировавших своих представителей на внеочередной съезд. Эти документы, как утверждают в союзе журналистов, показывают, что 898 членов общественной организации согласились с избранием нового председателя. Кроме того, за процедурой наблюдал представитель московской организации, секретарь «Союза журналистов России» Денис Токарский.

С решением не согласился заявитель Дмитрий Стрелков. По его словам, он не был оповещен о проведении съезда и не смог принять участие в выборах ни как избиратель, ни как кандидат. В итоге 21 февраля 2018 года он подал в суд с требованием признать избрание Елены Капитоненко недействительным.

Дмитрий Стрелков рассказал, что пойти в суд его вынудило отсутствие активности союза, продуктивной деятельности которого он не видел с 2015 года, когда вступил в организацию. Заявителя удивило, что должность перешла по наследству от матери (Людмилы Прокашевой) к дочери (Елене Капитоненко), при этом, по его мнению, суть работы союза не изменилась. Он подчеркнул: «Безусловно, не имея никаких претензий к Елене Капитоненко, как к человеку, посчитал возможным обратиться в суд. Исходя из опыта общения с разными локальными объединениями, счёл невозможным идти по пути вненормативного общения и соглашательства. Кто прав, скажет независимая сторона - суд».

Такая позиция не нашла понимания у Елены Капитоненко. Она указала, что у заявителя была задолженность по членским взносам: «Вы же понимаете, что если у человека есть какие-то права - а он считает, что его лишили права избирать и быть избранным, если у человека есть права, у него должны быть какие-то обязанности. Почему он не обратился в Союз журналистов за разъяснениями? Почему обратился человек в суд, вообще не попытавшись даже выяснить?»

Перспектива дела очевидна: если решение внеочередного съезда по выборам председателя союза суд признает ничтожным, то организацию вновь возглавит Людмила Прокашева, прежний председатель. В противном случает суд оставит Елену Капитоненко главой «Союза журналистов Удмуртии». Вместе с тем обе стороны уверены в своей правоте и полагают, что суд примет их сторону. Следующее заседание суда назначено на 25 июня.