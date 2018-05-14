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Победа ижевского лицея, стоимость ОСАГО и жалоба Telegram в ЕСПЧ: что произошло минувшей ночью

08:05, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
08:05, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
986
0
#образование\n#экономика\n#интернет\n#Ижевск\n#страхование\n#Лицей 29\n#Удмуртия\n#ОСАГО\n#суд\n#полис ОСАГО
Фото: Образовательный Портал УР
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! День мы по традиции начинаем с рубрики, в которой рассказываем о событиях, произошедших вечером или поздней ночью.

Победа лицея:

Ижевский 29 экономико-математический лицей выиграл Открытый чемпионат России по экономике. Об этом на своей странице написал постпред главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич.

«Поздравляю всю команду - Алексея Баушкинера, Александра Емельянова, Георгия Зеленина, Александра Нистюка, Анну Филинову, Егора Четверикова», - отметил Хомич участников чемпионата.

Также похвалы удостоилась преподаватель лицея Елена Пантелеева. Также победителями чемпионата стали Тимур Закиров, который выиграл чемпионат среди восьмиклассников и Георгий Зеленин, который занял третье место среди десятиклассников.

Стоимость ОСАГО:

Стоимость полисов ОСАГО может подорожать с 31 августа этого года. Как сообщают «Ведомости», об этом Центробанк просят в том числе и сами страховщики.

«Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердили человек, знающий о его существовании от сотрудника ЦБ, и федеральный чиновник», - сообщает издание.

Отметим, что закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования не чаще одного раза в год. Пока Банк дважды пользовался этим правом. Последний раз в апреле 2015 года.

Telegram пошел в ЕСПЧ:

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России. Так считают в международной правозащитной группе «Агора», юристы которой представляют мессенджер, сообщает Интерфакс.

«Суд был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», - написал в пятницу в своем Telegram-канале руководитель «Агоры», адвокат Павел Чиков.

По его словам, это говорит о том, что ЕСПЧ готов рассматривать дело мессенджера.

«Ведь именно на стадии регистрации сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург», - пояснил Чиков.

Также, по словам адвоката, 9 мая ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс. рублей, наложенный на мессенджер за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключи для дешифровки сообщений.

В марте 2018 года Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ, а 13 апреля столичный Таганский суд удовлетворил заявление Роскомнадзора о немедленном ограничении доступа к Telegram на территории России, после чего началась его блокировка.

08:05, 14 мая, 2018
Георгий Поветкин
986
0
#образование\n#экономика\n#интернет\n#Ижевск\n#страхование\n#Лицей 29\n#Удмуртия\n#ОСАГО\n#суд\n#полис ОСАГО

 

 

 


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