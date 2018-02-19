LIVE: трансляция прямого эфира главы Удмуртии Александра Бречалова

Руководитель республики ответит на обращения жителей региона, а также расскажет об итогах всероссийского форума «Наставник» и международного инвестиционного форума в Сочи.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» ведет текстовую трансляцию эфира радио «Моя Удмуртия», где глава Удмуртии Александр Бречалов по традиции отвечает на обращения граждан. Также руководитель региона расскажет об итогах всероссийского форума «Наставник» и международного инвестиционного форума в Сочи.



В эфире вместе с Бречаловым будет присутствовать министр информатизации и связи Тимур Меджитов.