Поражение «Ижстали», российские кибератаки на ОИ и убытки Tesla: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о важных событиях, которые случились в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Рабочий день «Сусанин» начинает со своей традиционной рубрики, которая рассказывает о том, что произошло в регионе, России и мире, пока вы спали.

Поражение «Ижстали»:

Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду уступили «Рязани». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «сталеваров» единственную шайбу забросил Илья Николаев, у соперников успех праздновали Алексндр Лебедев и Владимир Карпов. На данный момент клуб из столицы Удмуртии располагается на 21 месте. В активе команды 61 очко.

Кибератаки на Олимпиаде:

В МИД России заявили о возможном обвинении Западом российской стороны в хакерских атаках на информационные ресурсы во время Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на RT.

«Сейчас в этой информационной войне обозначился новый этап. На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что западные СМИ готовят кампанию, согласно которой Россия будет втянута в хакерские атаки. Причем речь идет не только о зарубежных изданиях, но и ведущими IT-компаниями, которые сотрудничают с ЦРУ и АНБ.

Убытки Tesla:

Американская компания Tesla сообщила, что понесла крупнейшие квартальные потери в истории. Об этом сообщает RT со ссылкой на Forbes.

По данным издания, потери по итогам четвёртого квартала 2017 года составили $675 млн, общий дефицит за год равен $1,96 млрд. По словам финансового директора Tesla Дипака Ахуджи, в 2018 году операционный доход должен выйти на «устойчиво позитивный» уровень.

Ранее в «Роскосмосе» назвали запуск Falcon Heavy с грузом в виде Tesla Roadster «хорошим трюком». В ночь на 8 февраля глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал последнее фото красного автомобиля Tesla Roadster из космоса.