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      Пожар в Удмуртии, рост цен на лекарства и перезахоронение Сталина: что произошло минувшей ночью

      08:00, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      08:00, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      567
      0
      #Ижевск\n#Ксения Собчак\n#Сталин\n#Удмуртия\n#фильм\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар\n#лекарства
      Фото: ГУ МЧС по Удмуртской Республике
      567
      0

      О том, что произошло в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новый день традиционно начинаем с утреннего обзора новостей от корреспондентов «Сусанина».

      Пожар:

      В Селтинском районе в деревне Кучер-Копки сгорел жилой дом. Пожар произошел в ночь на 25 января. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

      Огонь уничтожил не только жилой дом, но также хлев и сени.

      Студенческий бал:

      Городской студенческий бал, посвященный Татьяниному Дню пройдет сегодня, 25 января, в Ижевске, сообщает пресс-служба города.

      Традиционно студенты исполнят: полонез, вальс, менуэт, польку, кадриль, а также проведут массовые танцевальные игры и конкурсы светских салонов 19 века. На балу действует дресс-код, все гости должны быть одеты в наряды «золотого века».

      Мероприятие пройдет в ТЦ «Италмас» в 17.00.

      Рост цен на лекарства:

      На 7% вырастут цены на лекарства в 2018 году. Об этом пишут Известия.

      По словам специалистов, производители увеличивают цены, чтобы компенсировать выгоду из-за регулирования оборота в сфере жизненно важных препаратов. Доля таких лекарств по итогам 2017 года составила 84%.

      В прошлом году цена увеличилась на 7% за упаковку. Теперь же ожидается повышение цен на сами лекарства.

      За 10 месяцев объем рынка лекарств вырос на 10% и составил 1,07 трлн рублей.

      Как рассказали «Известиям», дешевые препараты производить невыгодно, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена. Также у дешевых лекарств упало их качество, а препараты более высокого свойства стоят дороже.

      Браслет от рака:

      Компания «Nokia» начала разработку браслета, который будет предсказывать рак за несколько месяцев до его появления. Об этом рассказал гендиректор компании Раджив Сури, пишут РИА «Новости».

      Браслет также сможет сканировать информацию о содержании в крови холестерина, сахара, молочной кислоты.

      Сури отметил, что будущее медицины он видит в портативных саннерах, 5G-связи и телемедицине. Благодаря 5G станет возможным хирургия на расстоянии.

      «Представьте, что врач из Чикаго делает операцию кому-то на Тайване, используя робота. Ему понадобится немедленный отчет о происходящем»,  рассказал гендиректор Nokia.

      Собчак и Сталин:

      Телеведущая Ксения Собчак предложила перезахоронить Иосифа Сталина, который похоронен у Кремлёвской стены. Об этом пишет Life.

       «Его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чьё место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает», - написала кандидат на участие в президены в президенты в Инстаграмм.

      Такое резкое высказывание связано с недавним запретом к показу комедии «Смерть Сталина». В фильме нашли «запрещенные к распространению материалы».

      «Сталин мертв, и посмеяться над ним - самое доброе, что мы можем сделать», - написала в защиту картины Собчак.

      Она пообещала, что в скором времени в предвыборном штабе организует просмотр запрещенного фильма.

      Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы - и давно уже пора перезахоронить, его место в истории - рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным - за гранью! Господин Мединский! В Конституции РФ (ст. 29 ч. 5) сказано: "Цензура запрещена", там в конце предложения стоит точка, как бы вам ни хотелось дописать туда дюжину оговорок. Там же, в Конституции, перечислены и все возможные ограничения свободы слова, и "оскорбления чувств сталинистов" в этом списке нет. Вы едва не нарушили Конституцию Российской Федерации. "Едва" - потому что нарушить ее у вас не получится. Не существует такой юридической процедуры, как "отзыв прокатного удостоверения" на этих основаниях, сначала придется признать его экстремистским, и именно поэтому удостоверение на "Смерть Сталина" до сих пор висит в реестре. Не нарушайте ни дух, ни буквы закона. Я призываю руководство кинотеатров просто игнорировать эту напыщенную и незаконную болтовню. Не бойтесь, показывайте кино. Кому не нравится - пусть не смотрит. И мы в предвыборном штабе в ближайшие дни организуем просмотр этого смешного фильма. Сталин мертв, и посмеяться над ним - самое доброе, что мы можем сделать.

      44.9k Likes, 4,496 Comments - Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Instagram: "Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы - и давно уже пора перезахоронить, его место в..."

      08:00, 25 января, 2018
      Анна Торхова
      567
      0
      #Ижевск\n#Ксения Собчак\n#Сталин\n#Удмуртия\n#фильм\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар\n#лекарства

       

       

       

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