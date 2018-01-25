Пожар в Удмуртии, рост цен на лекарства и перезахоронение Сталина: что произошло минувшей ночью

О том, что произошло в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новый день традиционно начинаем с утреннего обзора новостей от корреспондентов «Сусанина».

Пожар:

В Селтинском районе в деревне Кучер-Копки сгорел жилой дом. Пожар произошел в ночь на 25 января. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 6 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Огонь уничтожил не только жилой дом, но также хлев и сени.

Студенческий бал:

Городской студенческий бал, посвященный Татьяниному Дню пройдет сегодня, 25 января, в Ижевске, сообщает пресс-служба города.

Традиционно студенты исполнят: полонез, вальс, менуэт, польку, кадриль, а также проведут массовые танцевальные игры и конкурсы светских салонов 19 века. На балу действует дресс-код, все гости должны быть одеты в наряды «золотого века».

Мероприятие пройдет в ТЦ «Италмас» в 17.00.

Рост цен на лекарства:

На 7% вырастут цены на лекарства в 2018 году. Об этом пишут Известия.

По словам специалистов, производители увеличивают цены, чтобы компенсировать выгоду из-за регулирования оборота в сфере жизненно важных препаратов. Доля таких лекарств по итогам 2017 года составила 84%.

В прошлом году цена увеличилась на 7% за упаковку. Теперь же ожидается повышение цен на сами лекарства.

За 10 месяцев объем рынка лекарств вырос на 10% и составил 1,07 трлн рублей.

Как рассказали «Известиям», дешевые препараты производить невыгодно, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена. Также у дешевых лекарств упало их качество, а препараты более высокого свойства стоят дороже.

Браслет от рака:

Компания «Nokia» начала разработку браслета, который будет предсказывать рак за несколько месяцев до его появления. Об этом рассказал гендиректор компании Раджив Сури, пишут РИА «Новости».

Браслет также сможет сканировать информацию о содержании в крови холестерина, сахара, молочной кислоты.

Сури отметил, что будущее медицины он видит в портативных саннерах, 5G-связи и телемедицине. Благодаря 5G станет возможным хирургия на расстоянии.

«Представьте, что врач из Чикаго делает операцию кому-то на Тайване, используя робота. Ему понадобится немедленный отчет о происходящем», рассказал гендиректор Nokia.

Собчак и Сталин:

Телеведущая Ксения Собчак предложила перезахоронить Иосифа Сталина, который похоронен у Кремлёвской стены. Об этом пишет Life.

«Его место в истории рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чьё место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает», - написала кандидат на участие в президены в президенты в Инстаграмм.

Такое резкое высказывание связано с недавним запретом к показу комедии «Смерть Сталина». В фильме нашли «запрещенные к распространению материалы».

«Сталин мертв, и посмеяться над ним - самое доброе, что мы можем сделать», - написала в защиту картины Собчак.

Она пообещала, что в скором времени в предвыборном штабе организует просмотр запрещенного фильма.