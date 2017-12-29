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      Отключение света в Ижевске, новые номера федеральных трасс и приостановка съемок «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

      08:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      847
      0
      #дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#Игра престолов\n#Картина дня
      Фото: vk.com/izhevsk118
      847
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня пятница, 29 декабря, последний рабочий день перед Новым годом и праздничными каникулами. А пока вы размышляете над тем, как же быстрее пережить этот день и пуститься «во все тяжкие», Сусанин расскажет вам о том, что интересного случилось прошлой ночью в республике, России и мире.

      Электричество

      Жители нескольких домов в Ижевске остались без света вечером, 28 декабря. В социальных сетях горожане пожаловались, что электричества нет в некоторых многоэтажках на улице Барышникова и в 4 домах на улице Автозаводская.

       

      Новые номера

      Росавтодор объявил о завершении перехода на новые учетные номера автомобильных трасс с 1 января 2018 года. До 31 декабря этого года старые названия трасс использовались вместе с новыми, сообщается на официальном сайте ведомства. Полный перечень автомобильных дорог федерального значения с новыми номерами уже опубликован. 

      Обозначение «M» присваивается автодорогам федерального значения, соединяющим Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов России.

      «Р» будет применяться для трасс, федерального или регионального значения, соединяющих административные центры России.

      «А» - дороги федерального или регионального значения, являющиеся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам или для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой. Также подобным образом будут обозначаться трассы, которые являются подъездом от административного центра субъекта, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств.

      Кроме того, изменения коснулись трасс М-18 «Кола» и М-20 «Псков». С нового года это Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия.

      Численность населения

      Специалисты Бюро переписи США прогнозируют, что численность населения Земли 1 января 2018 года достигнет 7 444 443 881 человек. Об этом пишут «Известия».

      Ученые напомнили, что численности 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году, и к 2050 году оно составит 9 млрд человек.

      Сегодня население Китая составляет около 1,399 млрд человек. Такие данные привело министерство общественной безопасности КНР. Пекин рассчитывает, что за три ближайших года население увеличится на 20 млн человек — в 2020 году количество жителей Поднебесной прогнозируется на уровне примерно 1,42 млрд человек.

      Второе место в мире по численности населения занимает Индия (около 1,35 млрд человек), а третье — США (326,6 млн). Россия занимает 10-е место в этом списке — 146,8 млн жителей (данные на 01.01.2017).

      «Игра престолов» взяла паузу

      Британский актёр Бен Кромптон, который играет главу Чёрного замка Эддисона Толетта в «Игре престолов», заявил, что съёмки сериала приостановлены. Об этом сообщает «Лайф».

      Актер сказал, что коллективу нужно отдохнуть, так как в финальном сезоне киноэпопеи будет 6 зрелищных эпизодов, на подготовку которых потребуется немало сил и времени.

      Кромптон уточнил, что съёмки сериала продолжатся в 2018 году.

      08:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      847
      0
      #дороги\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#Игра престолов\n#Картина дня

       

       

       

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