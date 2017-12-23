Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии сделать ёлку своими руками

Необычные елки, которые украсят дом и стол.

Ижевск. Удмуртия. До Нового года осталась неделя. Подготовка к празднику набирает обороты, на ёлочных базарах и в магазинах игрушек ажиотаж.

Однако некоторые жители Удмуртии предпочитают создавать главную зимнюю красавицу своими руками. О самых интересных альтернативных елках рассказывают корреспонденты информагентства «Сусанин».

Ёлка из бантиков:

Яркая и блестящая елка получится из обычного бумажного конуса и бантиков, которыми обычно украшают коробки с подарками. Высота будет зависеть от размера конуса и количества бантиков.





Фото yandex.ru (medinka4).

Ёлка из ватных дисков:

Мягкую ёлочку можно сделать из ватных дисков. Для этого каждый ватный диск нужно сложить пополам и еще раз пополам, а место сгиба скрепить степлером. На бумажный или картонный конус нужно приклеить получившиеся «иголочки» снизу вверх. Декорировать елку можно бусинами или блестками.





Фото ecobicycles.ru.

Ёлка из гирлянд или новогодних шаров:

Оригинальная елка получится, если просто развесить на стене гирлянды или новогодние шары, обозначив контур дерева. Если разместить композицию в углу, то можно придать ей объем.





Фото: capsaicin.onaruto.ru.





Фото: Novate.RU.

Елка из втулок от туалетной бумаги:

Необычная ёлка получится из втулок от туалетной бумаги. Достаточно раскрасить их в зеленый и коричневый цвета, из четырех втулок сделать «ствол», а из остальных – еловые ветки. Внутри можно разместить шары или гирлянды.





Фото: Discovercity.

Ёлка из вешалок:

Придать форму символу Нового года можно обычным вешалкам. Их можно обмотать зеленой мишурой, а можно просто развесить и украсить шарами.





Фото: Pinterest.

Ёлка из мандаринок:

Для того, чтобы сделать своими руками ароматную композицию, нужно сначала скрутить конус из прочного картона. После этого стоит взять зубочистки, насадить на них мандарины и прикрепить к конусу. Также можно воткнуть и веточки елки.





Фото: blogspot.ru.

Съедобная ёлка:

Чтобы сделать основу для съедобной елки, нужно взять крупное яблоко, морковь и зубочистки. Яблоко разрезать пополам, положить плоской стороной на тарелку. В верхней части сделать отверстие, в которое воткнуть очищенную морковь. Из зубочисток сделать «веточки». На них можно будет наколоть фрукты – клубнику, виноград, киви, дольки мандаринок, вырезанные из груш и ананасов звездочки.





Фото: Imgaddict.

Фрукты можно заменить овощами – брокколи, цветной капустой, морковкой.





Фото lakomka.by.