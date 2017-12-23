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      Готовимся к Новому году: как жителям Удмуртии сделать ёлку своими руками

      10:00, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      10:00, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      305
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия
      Фото: pxhere.com
      305
      0

      Необычные елки, которые украсят дом и стол.

      Ижевск. Удмуртия. До Нового года осталась неделя. Подготовка к празднику набирает обороты, на ёлочных базарах и в магазинах игрушек ажиотаж.

      Однако некоторые жители Удмуртии предпочитают создавать главную зимнюю красавицу своими руками. О самых интересных альтернативных елках рассказывают корреспонденты информагентства «Сусанин».

      Ёлка из бантиков:

      Яркая и  блестящая елка получится из обычного бумажного конуса и бантиков, которыми обычно украшают коробки с подарками. Высота будет зависеть от размера конуса и количества бантиков.

      Елка из бантиков.jpg

      Фото yandex.ru (medinka4).

      Ёлка из ватных дисков:

      Мягкую ёлочку можно сделать из ватных дисков. Для этого каждый ватный диск нужно сложить пополам и еще раз пополам, а место сгиба скрепить степлером. На бумажный или картонный конус нужно приклеить получившиеся «иголочки» снизу вверх. Декорировать елку можно бусинами или блестками.

      Елка из ватных дисков.jpg

      Фото ecobicycles.ru.

      Ёлка из гирлянд или новогодних шаров:

      Оригинальная елка получится, если просто развесить на стене гирлянды или новогодние шары, обозначив контур дерева. Если разместить композицию в углу, то можно придать ей объем.

      елка 3.jpg

      Фото: capsaicin.onaruto.ru.

      Елка из гирлянды.jpg

      Фото: Novate.RU.

      Елка из втулок от туалетной бумаги:

      Необычная ёлка получится из втулок от туалетной бумаги. Достаточно раскрасить их в зеленый и коричневый цвета, из четырех втулок сделать «ствол», а из остальных – еловые ветки. Внутри можно разместить шары или гирлянды.

      Елка из втулок.jpg

      Фото: Discovercity.

      Ёлка из вешалок:

      Придать форму символу Нового года можно обычным вешалкам. Их можно обмотать зеленой мишурой, а можно просто развесить и украсить шарами.

      Елка из вешалок.jpg

      Фото: Pinterest.

      Ёлка из мандаринок:

      Для того, чтобы сделать своими руками ароматную композицию, нужно сначала скрутить конус из прочного картона. После этого стоит взять зубочистки, насадить на них мандарины и прикрепить к конусу. Также можно воткнуть и веточки елки.

      Елка из мандаринок.jpg

      Фото: blogspot.ru.

      Съедобная ёлка:

      Чтобы сделать основу для съедобной елки, нужно взять крупное яблоко, морковь и зубочистки. Яблоко разрезать пополам, положить плоской стороной на тарелку. В верхней части сделать отверстие, в которое воткнуть очищенную морковь. Из зубочисток сделать «веточки». На них можно будет наколоть фрукты – клубнику, виноград, киви, дольки мандаринок, вырезанные из груш и ананасов звездочки.

      Ёлка из фруктов.jpg

      Фото: Imgaddict.

      Фрукты можно заменить овощами – брокколи, цветной капустой, морковкой.

      Елка из брокколи.jpg

      Фото lakomka.by.

      10:00, 23 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      305
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия

       

       

       

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