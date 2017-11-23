  • $ 59.46 ↑
  • € 69.82 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      25 проектов из Удмуртии получат гранты из президентского фонда

      09:00, 23 ноября, 2017
      09:00, 23 ноября, 2017
      355
      0
      #социальные проекты\n#общество\n#Удмуртия\n#гранты\n#городские проекты\n#финансы и деньги
      355
      0

      Общая сумма финансирования составит почти 45 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. 25 проектов из Удмуртии прошли отбор на получение средств из фонда президентских грантов. Итоги конкурса подвели в среду, 22 ноября. Из 94 заявок от «родникового края» финансирование смогут получить 25. Общая сумма поддержки составляет почти 45 млн рублей.

      Победителями от Удмуртии стали:

      - АНО центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений «Универсум» - региональная система дистанционного обучения как инструмент модернизации образовательной деятельности сельских школ и учреждений СПО. Сумма гранта 1 226 587 рублей;

      - Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике  - Международный фестиваль скандинавской ходьбы в Удмуртии – 2018. Сумма - 2 211 000 рублей;

      - АНО «Центр развития образовательных технологий» - профориентационная настольная игра для детей с ОВЗ. Сумма 497 964,75 рублей;

      -  Некоммерческое партнерство «Лицейский союз» - Создание STEM-центра для школьников Воткинска. Сумма 499 934 рублей;

      - «Республиканский национально-культурный центр кряшен Удмуртии» - Центр развития народных промыслов и ремёсел, воссоздания и преумножения культурных традиций малых народностей, компактно проживающих на территории Удмуртской Республики. Сумма 487 505,50 рублей;

      - Региональное молодежное движение «Креативный капитал» - Акселератор проектов «Фаст.Революция». сумма 2 850 880 рублей;

      - Общественный еврейский благотворительный фонд «Хэсэд-Ариэль» - Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Сумма       1 513 730 рублей;

      - Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» - Шудком: изучаем играя (удмуртский язык для детей) - 2 874 755 рублей;

      - «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» - Билингва. О практиках формирования двуязычия в современной городской среде. Сумма 1 727 091 рублей;

      - Общественное движение Ижевска «За здоровое поколение» - Тепло родного дома. Сумма 494 310,56 рублей;

      - Общественная организация «Город-сад-Ярушки» - Развитие экологической культуры населения в городах Удмуртской Республики. Сумма 492 855,66 рублей;

      - «Ассоциация родителей детей-инвалидов» Сарапула - Город на ощупь. Сумма 9 869 127 рублей;

      - «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов города Ижевска» - Лыжи мечты: Зима-Лето. Апробация и внедрение круглогодичной модели адаптивного спорта шаговой доступности для детей-инвалидов. Сумма 2 999 974,70 рублей;

      - «Ассамблея народов Удмуртии» - Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сумма 1 511 550 рублей;

      - «Краеведческий клуб» Глазова - возрождения родовых истоков удмуртов «Воршуды ДондыДора» - 1 239 682,50 рублей;

      - АНО театрального искусства и творческих инноваций «Шундымурт» - Развитие школы удмуртской драматургии. Сумма 419 250 рублей;

      - АНО поддержки инициатив в области материнства и детства «Школа-Кроха» – Умосфера. Сумма 498 166 рублей;

      - «Землячество «Эгра» Игринского района» - информационно-ресурсный центр «Сделано в Игре». Сумма 798 297,68 рублей;

      - Глазовское городское отделение организации ветеранов «Боевое братство» - Военно-исторический туристический маршрут «Страж. 12 веков истории». Сумма 5 511 067 рублей;

      - Благотворительный фонд «Благо дарю» - телевизионный проект «Городские истории». Сумма 488 980 рублей;

      - Экологическое молодежное общественное движение «Экопрофтех» - Сохраним «Кедровое чудо» Удмуртии. Сумма 409 577,15 рублей;

      - Детская эстрадная студия «Дельфин» - IX Фестиваль детского и молодежного творчества «Зажигаем звезды!». Сумма 1 601 447 рублей;

      - «Общество русской культуры Удмуртской Республики» - Международный фестиваль народного творчества «Окно в небо» им. Д.К. Зеленина. Сумма 2 102 965,40 рублей;

      - Благотворительный фонд «Подари завтра!» - Удмуртский открытый инклюзивный фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей «Удмуртия, мой край родной!». Сумма 1 028 470,00 рублей;

      - Ассоциация молодёжных национально-культурных общественных объединений «Вместе» -многонациональный молодёжный образовательный центр «Вместе». Сумма 1 322 360,00 рублей.

      Ознакомиться с проектами можно на сайте фонда президентских грантов.

      09:00, 23 ноября, 2017
      355
      0
      #социальные проекты\n#общество\n#Удмуртия\n#гранты\n#городские проекты\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      13475

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7632
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6780
      18:41, 16 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      6388
      09:48, 21 ноября, 2017

      ДТП в Ижевске, драка школьниц в Воткинске, поиски пропавшего человека: что произошло минувшей ночью

      4853
      08:00, 17 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4367

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      979
      09:21, 18 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      950
      10:46, 19 ноября, 2017

      У телеведущего Андрея Малахова родился сын

      906
      10:56, 17 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      878
      19:24, 16 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1861

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1308
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1097
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      897
      09:52, 19 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      719
      19:17, 21 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: увольнения на «Ижметмаше» и высказывание депутата Гордумы

      22 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      21 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017