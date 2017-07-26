Прямая линия: на вопросы читателей «Сусанина» ответит главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин

Прямая линия проводится с 26 июля по 2 августа.

Ижевск. Удмуртия. Главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин ответит на вопросы читателей информационного агентства «Сусанин». В среду, 26 июля, на портале стартовала прямая линия с руководителем Следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Каждое пятое совершаемое в Удмуртии преступление относится к категории тяжких и особо тяжких. За полгода следователи республики расследовали дела о 60 убийствах, 143 преступлениях против половой свободы и неприкосновенности личности. Совместно с сотрудниками других правоохранительных органов возбуждено 118 уголовных дел о коррупционных преступлениях и 167 - об экономических. В ходе их расследования возмещено 60% причинённого ущерба. Борьба с коррупцией находится на особом приоритете: в первом полугодии возбуждено 10 дел в отношении лиц особого правового статуса, 7 дел в отношении 9 лиц направлены в суд.

Владимир Никешкин готов рассказать о деятельности следственного управления. Свои вопросы можно оставлять в специальном разделе. 2 августа в 10:00 Владимир Анатольевич ответит на них.