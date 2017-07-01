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      В Удмуртии с 1 июля изменилось расписание поездов Ижевск-Чур

      12:10, 01 июля, 2017
      12:10, 01 июля, 2017
      166
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      #транспорт\n#расписание рейсов\n#железная дорога\n#поезда\n#электрички
      Фото: pixabay.com
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      Об этом сообщили в компании «Содружество».  

      Ижевск. Удмуртия. Новое расписание движения электричек на участке Ижевск-Чур начинает действовать с 1 июля в Удмуртии. Об этом предупредили в пресс-службе компании пригородных железнодорожных перевозок «Содружество».  

      В частности, с 1 июля по 20 сентября 2017 года пригородные поезда №6452 сообщением Ижевск-Чур (отправление из Ижевска в 9.15, прибытие в Чур в 10.21) и №6451 сообщением Чур-Ижевск (отправление из Чура в 11.14, прибытие в Ижевск в 12.20) будут курсировать ежедневно.  

      В то же время пригородные поезда №6458 сообщением Ижевск-Чур (отправление из Ижевска в 13.00, прибытие в Чур в 14.05) и №6457 сообщением Чур-Ижевск (отправление из Чура в 14.59, прибытие в Ижевск в 16.07) в период с 1 июля по 15 октября 2017 года будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

      12:10, 01 июля, 2017
      166
      0
      #транспорт\n#расписание рейсов\n#железная дорога\n#поезда\n#электрички

       

       

       

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