В Удмуртии с 1 июля изменилось расписание поездов Ижевск-Чур

Об этом сообщили в компании «Содружество».

Ижевск. Удмуртия. Новое расписание движения электричек на участке Ижевск-Чур начинает действовать с 1 июля в Удмуртии. Об этом предупредили в пресс-службе компании пригородных железнодорожных перевозок «Содружество».

В частности, с 1 июля по 20 сентября 2017 года пригородные поезда №6452 сообщением Ижевск-Чур (отправление из Ижевска в 9.15, прибытие в Чур в 10.21) и №6451 сообщением Чур-Ижевск (отправление из Чура в 11.14, прибытие в Ижевск в 12.20) будут курсировать ежедневно.

В то же время пригородные поезда №6458 сообщением Ижевск-Чур (отправление из Ижевска в 13.00, прибытие в Чур в 14.05) и №6457 сообщением Чур-Ижевск (отправление из Чура в 14.59, прибытие в Ижевск в 16.07) в период с 1 июля по 15 октября 2017 года будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.