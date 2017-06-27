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      На Гольянском тракте в Удмуртии появится светофор

      13:47, 27 июня, 2017
      13:47, 27 июня, 2017
      174
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#светофор
      Фото: facebook.com/boris.lomaev
      174
      0

      На месте уже начались работы.

      Гольны. Светофор установят на 6 километре Гольянского тракта в Удмуртии. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Гордумы Ижевска Борис Ломаев, на перекрестке уже начались работы.

      «Перекрёсток на 6-м км. Гольянского тракта, 24 ДТП за год в том числе со смертельными исходами. Огромная благодарность Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, что приняли все доводы во внимание и включили в план работ на 2017 год установку светофорного объекта на этом перекрёстке, работы уже ведутся», - говорится в сообщении.

      Борис Ломаев

      Перекрёсток на 6-м км. Гольянского тракта, 24 ДТП за год в том числе со смертельными исходами. Огромная благодарность Министерству Транспорта и Дорожного Хозяйства Удмуртской Республики, что...

      13:47, 27 июня, 2017
      174
      0
      #ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#светофор

       

       

       

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