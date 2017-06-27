На Гольянском тракте в Удмуртии появится светофор

На месте уже начались работы.

Гольны. Светофор установят на 6 километре Гольянского тракта в Удмуртии. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Гордумы Ижевска Борис Ломаев, на перекрестке уже начались работы.

«Перекрёсток на 6-м км. Гольянского тракта, 24 ДТП за год в том числе со смертельными исходами. Огромная благодарность Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, что приняли все доводы во внимание и включили в план работ на 2017 год установку светофорного объекта на этом перекрёстке, работы уже ведутся», - говорится в сообщении.