Две девушки из Удмуртии стали призерами конкурса «Мисс Поволжье-2017»

Финал конкурса по традиции прошел в Чебоксарах.

Ижевск. Удмуртия. Две девушки из Удмуртии стали призерами конкурса красоты «Мисс Поволжье-2017». Республику представляли Дарья Каримова и Анастасия Фадеева.

Финал конкурса по традиции прошел в Чебоксарах. Как сообщают организаторы, Дарья Каримова завоевала титул «Мисс Joy». Девушка отправится в модельное агентство JOY в Милан.

Еще одна красавица из Удмуртии Анастасия Фадеева стала «Мисс очарование».

Победительницей конкурса красоты признали Елизавету Федотову из Татарстана.