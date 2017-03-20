Его выбрали сроком на 3 года.

Ижевск. Удмуртия. Ректор Института развития образования Владимир Байметов стал членом общественной палаты России от Удмуртии. Выбрали его сроком на 3 года, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» сам Байметов, и поделился некоторыми планами на работу.

«Первое – это представлять Удмуртию, чтобы знали о тех процессах, которые здесь происходят, как о позитивных, так и о проблемных моментах. Второе – чтобы Удмуртия активно участвовала в тех проектах, которые реализует Общественная палата, использовать эту возможность», - сказал Владимир Байметов.

Он также уточнил, что сейчас выборы в Общественную палату продолжаются. Первый список огласил Президент России Владимир Путин, в настоящее время идут выборы по регионам, после чего будет последний этап формирования от общественных организаций.