  • $ 57.93 ↓
  • € 62.37 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Владимир Байметов стал членом Общественной палаты России от Удмуртии

      16:50, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      16:50, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      125
      0
      #Общественная палата\n#Ижевск\n#Владимир Байметов\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com (Владимир Байметов)
      125
      0

      Его выбрали сроком на 3 года.

      Ижевск. Удмуртия. Ректор Института развития образования Владимир Байметов стал членом общественной палаты России от Удмуртии. Выбрали его сроком на 3 года, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» сам Байметов, и поделился некоторыми планами на работу.

      «Первое – это представлять Удмуртию, чтобы знали о тех процессах, которые здесь происходят, как о позитивных, так и о проблемных моментах. Второе – чтобы Удмуртия активно участвовала в тех проектах, которые реализует Общественная палата, использовать эту возможность», - сказал Владимир Байметов.

      Он также уточнил, что сейчас выборы в Общественную палату продолжаются. Первый список огласил Президент России Владимир Путин, в настоящее время идут выборы по регионам, после чего будет последний этап формирования от общественных организаций.

      16:50, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      125
      0
      #Общественная палата\n#Ижевск\n#Владимир Байметов\n#Удмуртия
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа