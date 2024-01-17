Глава Глазова выступит экспертом на всероссийском форуме

Москва. Глава Глазова Сергей Коновалов выступит в роли эксперта на всероссийском форуме «Муниципальная политика России: практики, бренды, идентичность» (18+). Об этом сообщает международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня».

В ходе встречи эксперты обсудят практики инициативного бюджетирования, и почему это столь эффективный способ привлечения общественности; что способствует повышению качества местной политики; как муниципалитеты проводят президентский курс на повышение качества жизни и другие вопросы.

Помимо Сергея Коновалова в мероприятии будут участвовать: руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына, глава Тюмени Руслан Кухарук, гендиректор Института региональных проблем Наталья Линдигрин, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов и директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин.