Госслужащим в Удмуртии запретили иметь иностранное гражданство

Ижевск. Удмуртия. Чиновникам на госслужбе в Удмуртии запретили иметь иностранное гражданство. Ряд ограничений наложен и на депутатов Госсовета республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Существенные изменения в республиканское законодательство, касающиеся статуса и обязанностей депутатов и государственных служащих, были приняты на последней сессии Госсовета республики. Поправки вызваны необходимостью реализации федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Так, лицам, находящихся на государственных должностях Удмуртской Республики, теперь запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за рубежом.

Также в законе предусмотрено, что социальные гарантии госслужащим предоставляются не только при выходе на пенсию, но и в случае полной утраты трудоспособности во время исполнения должностных обязанностей.

Кроме того, внесенные поправки фактически приравняли депутатов Госсовета в части обязанностей к государственным чиновникам. Новые нормы закона «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» диктуют, что депутат Госсовета замещает государственную должность. При этом неважно, занимает ли он в парламенте оплачиваемую освобожденную должность или осуществляет депутатские полномочия безвозмездно без отрыва от основной работы.

Как и в случае с госслужащими, всем депутатам Госсовета, их супругам и несовершеннолетним детям теперь запрещается открывать счета, хранить наличные деньги и ценности в зарубежных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Список ограничений дополнен обязанностью депутатов уведомлять о всех фактах склонения их к правонарушениям коррупционной направленности. О таких случаях народные избранники должны сообщать в течение пяти дней в прокуратуру и парламентскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Глава регионального парламента Владимир Невоструев назвал такие требования обоснованными и справедливыми.

«Законодательство с каждым годом ужесточается и меняется в отношении депутатов. Ещё до 2000 года у депутатов всех уровней была неприкосновенность, сейчас этого нет. <…> Депутат работает ради нашего народа, ради процветания республики и российского государства, поэтому такие ограничения справедливы и закономерны», – подчеркнул председатель Госсовета.