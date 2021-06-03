Территорию бывшего арсенала в Удмуртии восстановят в течение 3 лет

Сейчас полигон расчищен на 70%.

Малая Пурга. Удмуртия. Восстановление территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачёво займёт три года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петра Фомина.

В настоящее время бывший полигон расчищен на 70%. Территория возле населённых пунктов уже убрана, теперь дело за болотами и лесами. Очистка вместе с высадкой деревьев и травы займёт три года. Все боеприпасы планировалось собрать до июля 2021 года.

Напомним, что первые взрывы в Пугачёво произошли ровно 10 лет назад. Огонь и взрывы повредили 3,5 тыс. жилых домов, а также 49 социальных объектов.