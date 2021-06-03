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Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид

Территорию бывшего арсенала в Удмуртии восстановят в течение 3 лет

11:30, 03 июня, 2021
Андрей Бирюков
Территорию бывшего арсенала в Удмуртии восстановят в течение 3 лет
11:30, 03 июня, 2021
Андрей Бирюков
347
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#Удмуртия\n#Пугачево\n#Малая Пурга\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: ИА Сусанин
347
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Сейчас полигон расчищен на 70%.

Малая Пурга. Удмуртия. Восстановление территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачёво займёт три года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петра Фомина.

В настоящее время бывший полигон расчищен на 70%. Территория возле населённых пунктов уже убрана, теперь дело за болотами и лесами. Очистка вместе с высадкой деревьев и травы займёт три года. Все боеприпасы планировалось собрать до июля 2021 года.

Напомним, что первые взрывы в Пугачёво произошли ровно 10 лет назад. Огонь и взрывы повредили 3,5 тыс. жилых домов, а также 49 социальных объектов.

11:30, 03 июня, 2021
Андрей Бирюков
347
0
#Удмуртия\n#Пугачево\n#Малая Пурга\n#МЧС России по Удмуртии