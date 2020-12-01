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Главного архитектора Воткинска уволили за неполные сведения о доходах

10:30, 01 декабря, 2020
Ксения Чернова
Главного архитектора Воткинска уволили за неполные сведения о доходах
10:30, 01 декабря, 2020
Ксения Чернова
203
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#кадры\n#доходы
203
0

Служащий лишился работы «в связи с утратой доверия».

Воткинск. Удмуртия. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Воткинска лишился работы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Дело в том, что главный архитектор города не предоставил полные и достоверные сведения о доходах и имуществе. Так, в справке не была указана информация о поступлении денежных средств от различных физических лиц и продажи имущества, всех открытых банковских счетах.

Также муниципальный служащий не отчитался о покупке транспортного средства и источниках доходов, за счет которых его приобрел.

После проверки сведений прокурор внес главе города представление об устранении нарушений закона. Главного архитектора уволили.

10:30, 01 декабря, 2020
Ксения Чернова
203
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#кадры\n#доходы