Главного архитектора Воткинска уволили за неполные сведения о доходах

Служащий лишился работы «в связи с утратой доверия».

Воткинск. Удмуртия. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Воткинска лишился работы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Дело в том, что главный архитектор города не предоставил полные и достоверные сведения о доходах и имуществе. Так, в справке не была указана информация о поступлении денежных средств от различных физических лиц и продажи имущества, всех открытых банковских счетах.

Также муниципальный служащий не отчитался о покупке транспортного средства и источниках доходов, за счет которых его приобрел.

После проверки сведений прокурор внес главе города представление об устранении нарушений закона. Главного архитектора уволили.