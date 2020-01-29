В Гордуме Воткинска изменится соотношение депутатов-одномандатников и списочников

Количество одномандатных округов увеличится с 12 до 13.

Воткинск. Удмуртия. В Гордуме Воткинска с сентября будет больше депутатов-одномандатников. Как сообщил на своей странице в ВКонтакте глава города Алексей Заметаев, народные избранники на сессии 29 января внесли изменения в устав Воткинска.

Количество депутатов останется прежним – 25. Но изменится структура. Теперь будет 13 одномандатных избирательных округов вместо прежних 12. Количество тех, кто пройдет по партийным спискам, снижается с 13 до 12.

Напомним, что ранее в Ижевске количество депутатов Гордумы сократили с 42 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам. Муниципальные выборы пройдут в городах Удмуртии в сентябре 2020 года.