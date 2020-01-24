Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин вошел в резерв управленческих кадров президента России

Всего в список попали 142 человека.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин вошел в резерв управленческих кадров президента России. Документ размещен на сайте Кремля.

Всего в обновленный состав вошли 142 человека – представители федеральных и государственных органов, органов местного самоуправления, организаций.

Из прошлого состава резерва 6 человек были назначены на различные должности главой государства Владимиром Путиным. В целом новые назначения получили 39 членов резерва.