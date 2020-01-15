Константин Васильев возглавил управление по физической культуре администрации Ижевска

Ранее этот пост занимала Катрина Селезнева.

Ижевск. Удмуртия. Константина Васильева назначили на должность начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

К обязанностям он приступил в среду, 15 января.

Ранее этот пост занимала Катрина Селезнева. Она возглавила управление 29 мая 2019 года и покинула его в декабре. Селезнева решила больше времени уделять семье.

Наша справка:

Васильев Константин Анатольевич родился 1 декабря 1986 года в Устинове.

Окончил Удмуртский госуниверситет по специальности «Физическая культура», в 2016 году - Всероссийский государственный университет юстиции по специальности «Юриспруденция».

Работал тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной школы № 4.

В 2006-2009 годах - специалист отдела по физической культуре и спорту Администрации Первомайского района города Ижевска.

Также работал в должности специалиста управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска.

В 2013 году перешел в детский морской центр «Дельфин». С 2016 года стал директором учреждения.

В 2019 году Васильев стал победителем конкурса управленцев «Команда Удмуртии».