Юрий Перевозчиков покинул должность руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии

Он занимал этот пост с 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. Руководителя агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрия Перевозчикова освободили от должности. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

«Уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 16 декабря 2019 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в тексте указа.

Как рассказал «Сусанину» сам Юрий Александрович, он собирается работать в этой же сфере, но в другом качестве.

«Мне не менее интересна сфера нематериального культурного наследия, по сути его защите была посвящена моя кандидатская диссертация. Мне бы хотелось возобновить свои изыскания в научной области, в том числе на международном уровне. А для этого нужно быть более свободным в выборе», — поделился планами экс-чиновник.

Напомним, выпускник исторического факультета УдГУ и Дипломатической академии МИД России кандидат исторических наук Юрий Перевозчиков возглавлял госорган с 2015 года. До этого работал на различных должностях в министерстве международных связей Удмуртии и администрации главы и правительства республики.