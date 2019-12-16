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Юрий Перевозчиков покинул должность руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии

14:53, 16 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Юрий Перевозчиков покинул должность руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
14:53, 16 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
239
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#историческое наследие
Фото: vk.com/id6578431
239
0

Он занимал этот пост с 2015 года.

Ижевск. Удмуртия. Руководителя агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрия Перевозчикова освободили от должности. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

«Уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 16 декабря 2019 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в тексте указа.

Как рассказал «Сусанину» сам Юрий Александрович, он собирается работать в этой же сфере, но в другом качестве.

«Мне не менее интересна сфера нематериального культурного наследия, по сути его защите была посвящена моя кандидатская диссертация. Мне бы хотелось возобновить свои изыскания в научной области, в том числе на международном уровне. А для этого нужно быть более свободным в выборе», — поделился планами экс-чиновник.

Напомним, выпускник исторического факультета УдГУ и Дипломатической академии МИД России кандидат исторических наук Юрий Перевозчиков возглавлял госорган с 2015 года. До этого работал на различных должностях в министерстве международных связей Удмуртии и администрации главы и правительства республики.

14:53, 16 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
239
0
#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#историческое наследие

 

 

 


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