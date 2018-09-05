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Удмуртия планирует сохранить пенсионные льготы для жителей старше 55 и 60 лет

09:00, 05 сентября, 2018
Дарья Саушина
09:00, 05 сентября, 2018
Дарья Саушина
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#пенсии\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#пенсионный возраст
Фото: ИА Сусанин
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С 1 января 2019 года региональные меры поддержки будут предоставляться не при наличии статуса пенсионера, а при достижении определенного возраста.

Ижевск. Удмуртия. Льготы, которые получают пожилые жители Удмуртии, будут зависеть от возраста, а не от статуса пенсионера. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, в регионе подготовили законопроект «О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста». 

После принятия нормативно-правового акта с 1 января 2019 года женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет будут иметь право на получение региональных льгот. Меры поддержки не будут зависеть от наличия статуса пенсионера или выхода на пенсию.

Документ разработали для исполнения поручений президента России Владимира Путина, которые он дал во время телеобращения в конце августа. Тогда глава государства отметил, что одним из принципиальных решений в рамках планируемых изменений пенсионной системы должно стать решение о сохранении всех льгот, действующих на 31 декабря 2018 года в отношении граждан, достигших пенсионного возраста.

Напомним, что с 1 января 2019 года в России повышается пенсионный возраст. Женщины смогут отправиться на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины – в 65.

09:00, 05 сентября, 2018
Дарья Саушина
190
0
#пенсии\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#пенсионный возраст

 

 

 


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