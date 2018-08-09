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Глава Удмуртии за месяц поднялся на 16 строчек в федеральном медиарейтинге губернаторов

09:00, 09 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:00, 09 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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По итогам июля имя Александра Бречалова упоминалось в СМИ 1 994 раза.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов улучшил свою позицию в медиарейтинге руководителей регионов России на 16 пунктов. Как сообщает «Медиалогия», по итогам июля он занял 45 место из 85.

Имя Александра Бречалова упоминалось в СМИ 1 994 раза, его медиаиндекс составил 13 944,6. Напомним, что в июне глава республики значительно упал в рейтинге – на 32 строчки.

Первые три места в списке заняли следующие губернаторы: Сергей Собянин (Москва) – 34 052 упоминания, Андрей Воробьев (Московская область) – 25 508 и Рустам Минниханов (Татарстан) – 8 792.

Что касается показателей по Приволжскому федеральному округу, то Бречалов поднялся на две позиции. Он занял 9 место из 14. Здесь лидерами также остались Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Дмитрий Азаров (Самарская область).

09:00, 09 августа, 2018
Диана Ворончихина
354
0
#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

 

 

 


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