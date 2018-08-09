Глава Удмуртии за месяц поднялся на 16 строчек в федеральном медиарейтинге губернаторов

По итогам июля имя Александра Бречалова упоминалось в СМИ 1 994 раза.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов улучшил свою позицию в медиарейтинге руководителей регионов России на 16 пунктов. Как сообщает «Медиалогия», по итогам июля он занял 45 место из 85.

Имя Александра Бречалова упоминалось в СМИ 1 994 раза, его медиаиндекс составил 13 944,6. Напомним, что в июне глава республики значительно упал в рейтинге – на 32 строчки.

Первые три места в списке заняли следующие губернаторы: Сергей Собянин (Москва) – 34 052 упоминания, Андрей Воробьев (Московская область) – 25 508 и Рустам Минниханов (Татарстан) – 8 792.

Что касается показателей по Приволжскому федеральному округу, то Бречалов поднялся на две позиции. Он занял 9 место из 14. Здесь лидерами также остались Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Дмитрий Азаров (Самарская область).