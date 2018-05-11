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Председатель Госсовета Удмуртии поднялся на 13 строчек в федеральном медиарейтинге

15:30, 11 мая, 2018
Диана Ворончихина
15:30, 11 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
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По итогам апреля 2018 года Алексей Прасолов занял 48 позицию среди 85 глав законодательных органов субъектов России.

Ижевск. Удмуртия. Председатель государственного совета Удмуртии Алексей Прасолов поднялся на 13 позиций в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России. Об этом сообщает «Медиалогия»

По итогам апреля 2018 года руководитель республиканского парламента занял 48 место из 85. Его медиаиндекс составил 853. Отметим, что показатель упоминаемости Прасолова в СМИ мог вырасти за счет того, что в апреле были обнародованы сведения о доходах и имуществе депутатов республиканского парламента. 

Лидером списка стал Аман Тулеев (Кемеровская область) с медиаиндексом 16 021.  На должность председателя регионального Госсовета его избрали после отставки с поста губернатора Кемеровской области. Второе место занял Владимир Константинов (Крым) – 9 343, третьим стал Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) – 9 026.

15:30, 11 мая, 2018
Диана Ворончихина
274
0
#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#власть и чиновники\n#власть\n#медиа\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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