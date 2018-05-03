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Владимир Путин освободил от должности прокурора Удмуртии Сергея Панова

20:16, 03 мая, 2018
Георгий Поветкин
20:16, 03 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#Владимир Путин\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Президент России\n#Сергей Панов
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Москва. Россия. Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Удмуртии Сергея Панова. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Панова Сергея Валентиновича, прокурора Удмуртской Республики», - говорится в тексте указа.

Напомним, 18 апреля на внеочередной сессии Госсовета Удмуртии депутаты парламента единогласно поддержали кандидатуру Артема Николаева на должность нового руководителя ведомства.

Панов занимал свой пост с марта 2008 года.

20:16, 03 мая, 2018
Георгий Поветкин
5098
0
#Владимир Путин\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Президент России\n#Сергей Панов

 

 

 


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