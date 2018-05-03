Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Москва. Россия. Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Удмуртии Сергея Панова. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности Панова Сергея Валентиновича, прокурора Удмуртской Республики», - говорится в тексте указа.
Напомним, 18 апреля на внеочередной сессии Госсовета Удмуртии депутаты парламента единогласно поддержали кандидатуру Артема Николаева на должность нового руководителя ведомства.
Панов занимал свой пост с марта 2008 года.