Председатель общественной палаты Ижевска покинула свой пост

Людмила Гуляшинова написала заявление по собственному желанию.

Ижевск. Удмуртия. Председатель общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова покинула свой пост. Об этом она рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин».

«Это самое правильное решение для всех: и для меня, и для палаты <…> Это такой уровень зрелости, осмысления и своей полезности», - сказала Людмила Гуляшинова.

По её словам, у неё много планов на будущее. «Первое - это большой проект, строительный. Мы строим 8 домов в «Солнечной слободе», туда надо направить очень много сил. Второе - это партнерство с некоммерческими организациями», - отметила председатель.

Справка:

Людмила Гуляшинова родилась 16 сентября 1957 года. С 2012 года стала работать в общественной палате Ижевска. Являлась членом палаты третьего, четвертого и пятого созывов.

