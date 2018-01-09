Жители Удмуртии смогут проголосовать на выборах президента России в любой точке мира

На президентских выборах 2018 года будет работать система голосования по месту нахождения.

Ижевск. Удмуртия. Отдать свой голос на выборах президента России в 2018 году жители Удмуртии смогут в любом населенном пункте и за рубежом. Об изменениях избирательного законодательства на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил руководитель администрации главы республики Сергей Смирнов.

«Это так называемое голосование по месту нахождения», - сказал Смирнов.

Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в списки избирателей по месту пребывания в территориальные комиссии с 31 января по 12 марта, в участковые избирательные комиссии – с 25 февраля по 16 марта. Также прием заявлений будет организован в 34 многофункциональных центрах Удмуртии и на портале Госуслуг.

«Эти новшества сделают участие в выборах более доступными», - отметил Смирнов.

В день голосования, 18 марта, в Удмуртии будут работать 1 205 избирательных участков.

Также на предстоящих выборах за соблюдением процессом будут следить наблюдатели.

«Система общественного контроля будет впервые применена на выборах президента России в таком масштабе», - отметил Сергей Смирнов.

Отметим, что предварительный список кандидатов на пост президента России будет известен уже в субботу, 13 января.

Напомним, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на выборах-2018 из всех городов Удмуртии появятся только на участках Ижевска. Видеонаблюдение будет вестись на всех территориальных и 485 участковых комиссиях.