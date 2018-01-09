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      Жители Удмуртии смогут проголосовать на выборах президента России в любой точке мира

      10:55, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      10:55, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      348
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#голосование
      Фото: Павел Шрамковский
      348
      0

      На президентских выборах 2018 года будет работать система голосования по месту нахождения.

      Ижевск. Удмуртия. Отдать свой голос на выборах президента России в 2018 году жители Удмуртии смогут в любом населенном пункте и за рубежом. Об изменениях избирательного законодательства на аппаратном совещании органов государственной власти сообщил руководитель администрации главы республики Сергей Смирнов.

      «Это так называемое голосование по месту нахождения», - сказал Смирнов.

      Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в списки избирателей по месту пребывания в территориальные комиссии с 31 января по 12 марта, в участковые избирательные комиссии – с 25 февраля по 16 марта. Также прием заявлений будет организован в 34 многофункциональных центрах Удмуртии и на портале Госуслуг.

      «Эти новшества сделают участие в выборах более доступными», - отметил Смирнов.

      В день голосования, 18 марта, в Удмуртии будут работать 1 205 избирательных участков.

      Также на предстоящих выборах за соблюдением процессом будут следить наблюдатели.

      «Система общественного контроля будет впервые применена на выборах президента России в таком масштабе», - отметил Сергей Смирнов.

      Отметим, что предварительный список кандидатов на пост президента России будет известен уже в субботу, 13 января.

      Напомним, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на выборах-2018 из всех городов Удмуртии появятся только на участках Ижевска. Видеонаблюдение будет вестись на всех территориальных и 485 участковых комиссиях. 

      10:55, 09 января, 2018
      Диана Ворончихина
      348
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#голосование

       

       

       

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