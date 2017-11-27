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      Постпред главы Удмуртии Михаил Хомич больше не является директором московской компании

      15:55, 27 ноября, 2017
      15:55, 27 ноября, 2017
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      #бизнес\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Михаил Хомич
      Фото: facebook.com (Михаил Хомич)
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      В пресс-службе главы и правительства отметили, что вице-премьер соблюдает законы о государственной гражданской службе и противодействию коррупции.

      Ижевск. Удмуртия. Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич больше не является генеральным директором и совладельцем ООО «Инновационный бизнес-инкубатор». Как сообщается на сайте информационной системы Seldon.Basis, 22 ноября генеральным директором организации стала Ксения Хомич. Среди совладельцев компании вице-премьера также нет.

      В пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики информационному агентству «Сусанин» сообщили, что Михаил Хомич соблюдает законы о государственной гражданской службе и противодействию коррупции.

      «Положения, связанные с возможностью участия государственных гражданских служащих Удмуртской Республики в органах управления юридическими лицами, урегулированы Федеральным законом от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Удмуртской Республики от 05.07.2005 года № 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики».

      Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Хомичем М.В. соблюдаются», - говорится в ответе пресс-службы.

      15:55, 27 ноября, 2017
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      #бизнес\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Михаил Хомич

       

       

       

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