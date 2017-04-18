Очередная встреча избирателей с участниками праймериз прошла в Ижевске

14 апреля 2017 года с кандидатами пообщались жители Октябрьского района.

Ижевск. Удмуртия. Очередная встреча избирателей с участниками предварительного голосования «Единой России» прошла в Удмуртской государственной филармонии в Ижевске. 14 апреля 2017 года с кандидатами пообщались жители Октябрьского района города, сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения партии.

Перед избирателями выступили кандидаты от акционерного общества «Ижсталь». Руководитель профсоюза Алексей Чернов назвал причины, по которым они решили поучаствовать в праймериз. По его словам, в этом есть несколько положительных моментов. Один из них – роль, которую играет предприятие в жизни города. Он напомнил о построенных дорожках, дворовых площадках, ремонтах в школах и детских садах. Также Алексей Чернов уделил внимание работе, которая проводится с подрастающим поколением.

«Все, что возможно для того, чтобы человек определился со своим выбором и творчески, и в спортивных делах, и в профессиональном плане мы предлагаем учащимся школ и не только школ. Проходит огромная работа по профориентации, для того, чтобы показать какие специальности реально существуют в современной металлургии. Это конкретный пример той профориентации, когда на предприятие идут наши дети, внуки. Это - преемственность поколений», - сказал Чернов.

Его коллега, юрист Сергей Лукьянчиков добавил, что список добрых дел у «Ижстали» немаленький. Завод работает с ветеранами, дарит подарки и помогает детям. Также кандидат выделил благоустройство «Городка металлургов» и постройку «Сквера металлургов» для горожан.

«В этом году мы закончим третий этап строительства «Сквера металлургов». Мы установим детские городки, малые архитектурные формы и «Сквер металлургов» будет закончен. Мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас предприятие выходит с инициативой по организации еще одного сквера имени бывшего генерального директора «Ижстали» Василия Тарасова», - сказал Лукьянчиков.

Кроме того, перед аудиторией выступили представители молодежного движения. Специалист по работе с молодежью ижевского «Молодёжного информационно-ресурсного центра» Мария Созыкина рассказала об инициативах представляемого ею учреждения. Ее коллега Рамис Шаяхметов выдвинул предложения по улучшению жизни горожан во многих сферах, в частности, в сфере ЖКХ.