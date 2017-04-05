Выступление врио главы Удмуртии Александра Бречалова перед первыми лицами республики

Бречалов отметил самобытность республики, ее богатую историю и культуру.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов обратился к депутатам Госсовета и министрам во время своего представления. Он отметил самобытность республики, ее богатую историю и культуру.

Представление врио главы Удмуртии Александра Бречалова Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов обратился к депутатам Госсовета и министрам во время своего представления. Он отметил самобытность республики, ее богатую историю и культуру

«Спасибо Михаил Викторович (Бабич – полпред Президента России в ПФО) за представление. Я не думаю, что сейчас время для программных больших выступлений. Для меня решение президента с одной стороны честь, с другой - большой вызов. С любым вызовом можно справиться только сообща. Я надеюсь, что мы именно такой командой с вами станем. Удмуртия самобытная и интересная республика с высоким экономическим потенциалом, с великой историей и культурой. Я считаю, что основная наша задача – это выполнение майских указов президента. Поскольку все они направлены на то, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше. На этом мы сделаем акцент. Ну и естественно текущая повестка – этот следующий год выборные, поэтому мы будем продолжать активно и напряженно работать. И с теми задачами, которые стоят перед республикой будем стараться справиться», - обратился ко всем участникам мероприятия Александр Бречалов.