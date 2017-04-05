  • $ 56.56 ↑
  • € 60.24 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Выступление врио главы Удмуртии Александра Бречалова перед первыми лицами республики

      15:40, 05 апреля, 2017
      15:40, 05 апреля, 2017
      1906
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#ВРИО\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
      1906
      0

      Бречалов отметил самобытность республики, ее богатую историю и культуру.

      Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов обратился к депутатам Госсовета и министрам во время своего представления. Он отметил самобытность республики, ее богатую историю и культуру.

      Представление врио главы Удмуртии Александра Бречалова

      Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов обратился к депутатам Госсовета и министрам во время своего представления. Он отметил самобытность республики, ее богатую историю и культуру

      «Спасибо Михаил Викторович (Бабич – полпред Президента России в ПФО) за представление. Я не думаю, что сейчас время для программных больших выступлений. Для меня решение президента с одной стороны честь, с другой - большой вызов. С любым вызовом можно справиться только сообща. Я надеюсь, что мы именно такой командой с вами станем. Удмуртия самобытная и интересная республика с высоким экономическим потенциалом, с великой историей и культурой. Я считаю, что основная наша задача – это выполнение майских указов президента. Поскольку все они направлены на то, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше. На этом мы сделаем акцент. Ну и естественно текущая повестка – этот следующий год выборные, поэтому мы будем продолжать активно и напряженно работать. И с теми задачами, которые стоят перед республикой будем стараться справиться», - обратился ко всем участникам мероприятия Александр Бречалов.

      15:40, 05 апреля, 2017
      1906
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#ВРИО\n#Александр Бречалов
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа