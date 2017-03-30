В Удмуртии назначили нового координатора проекта «Единой России» «Управдом»

Новый руководитель появился и у «Школы грамотного потребителя».

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Валерий Бузилов передал полномочия координатора партийного проекта «Единой Росси» «Управдом» руководителю Госжилинспекции республики Марату Исмагилову. Подписание документов состоялось в присутствии членов общественных организаций в сфере ЖКХ.

Кроме того, был назначен новый руководитель «Школы грамотного потребителя». Им стал председатель общественной организации потребителей услуг Александр Евсеев.

По словам Валерия Бузилова, благодаря партийным проектам «Управдом» и «Школа грамотного потребителя» более 30 тыс. жителей Удмуртии повысили свою грамотность в сфере ЖКХ. Через Школу прошли тысячи старших по домам и руководителей ТСЖ. Они научились грамотно отстаивать права собственников, работать с управляющими компаниями и обслуживающими организациями.

«Если раньше ко мне на прием приходили по 20-30 человек с платежками и просили объяснить начисления, то сейчас таких людей нет. И старшие по домам и собственники, которые прошли обучение в «Школе грамотного потребителя» научились отстаивать свои права и делают это весьма эффективно», - сказал Бузилов.

Он также сказал, что вместе с дальнейшей реализацией партийных проектов «Единой России» в сфере ЖКХ, при них будет создан общественный совет.

«Общественный совет нужен для того, чтобы депутаты Госсовета Удмуртии, Госдумы России понимали, насколько эффективно работает то или иное законодательство в сфере ЖКХ и могли вовремя его корректировать, выходя с той или иной законодательной инициативой», - пояснил депутат Госдумы от Удмуртии.