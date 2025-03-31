Воткинск. Удмуртия. На метеостанциях Удмуртии впервые в 2025 году зафиксировали температуру воздуха, которая оказалась выше +10 градусов по Цельсию. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» написала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.

Замеры были сделаны 29 марта. В этот день на метеостанции «Воткинск» воздух прогрелся до +10,5 градусов. А на метеостанции «Глазов» зафиксировали температуру +12,6 градусов.

«В ближайшие дни погода тоже будет тёплой, и, весьма вероятно, другие метеостанции тоже преодолеют этот рубеж», — написала Дарья Зеленцова.

Напомним, что 31 марта в Удмуртии может потеплеть до +14 градусов.