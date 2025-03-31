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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Впервые с начала 2025 года в Удмуртии столбик термометра поднялся выше +10 градусов

08:30, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Впервые с начала 2025 года в Удмуртии столбик термометра поднялся выше +10 градусов
08:30, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
522
0
#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#погода\n#синоптики
Источник фото: ИА «Сусанин»
522
0

Высокую температуру зафиксировали на метеостанциях «Воткинск» и «Глазов».

Воткинск. Удмуртия. На метеостанциях Удмуртии впервые в 2025 году зафиксировали температуру воздуха, которая оказалась выше +10 градусов по Цельсию. Об этом в своём Телеграм-канале «Записки синоптика» написала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова. 

Замеры были сделаны 29 марта. В этот день на метеостанции «Воткинск» воздух прогрелся до +10,5 градусов. А на метеостанции «Глазов» зафиксировали температуру +12,6 градусов. 

«В ближайшие дни погода тоже будет тёплой, и, весьма вероятно, другие метеостанции тоже преодолеют этот рубеж», — написала Дарья Зеленцова. 

Напомним, что 31 марта в Удмуртии может потеплеть до +14 градусов. 

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08:30, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
522
0
#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#погода\n#синоптики