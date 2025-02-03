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В Удмуртии добровольцам СВО больше не нужно подавать документы на удостоверение ветерана

15:00, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии добровольцам СВО больше не нужно подавать документы на удостоверение ветерана
15:00, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#права человека\n#ветераны боевых действий\n#СВО\n#добровольцы
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Воинские части будут сами отправлять необходимые документы в военкоматы.

Ижевск. Удмуртия. Добровольцам спецоперации больше не нужно самостоятельно отправлять документы для получения удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии Виктора Кушко.

Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 февраля. Теперь добровольцы СВО смогут получать удостоверения в беззаявительном порядке.

«Необходимые для этого документы в военкоматы будет направлять воинская часть, на базе которой создали добровольческое формирование. После проверки полученных сведений региональные военкоматы примут решение о выдаче удостоверения», – говорится в сообщении.

Забрать удостоверение сможет как сам военнослужащий, так и его родственники или доверенные лица.

15:00, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#права человека\n#ветераны боевых действий\n#СВО\n#добровольцы