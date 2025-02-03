Ижевск. Удмуртия. Добровольцам спецоперации больше не нужно самостоятельно отправлять документы для получения удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии Виктора Кушко.

Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 2 февраля. Теперь добровольцы СВО смогут получать удостоверения в беззаявительном порядке.

«Необходимые для этого документы в военкоматы будет направлять воинская часть, на базе которой создали добровольческое формирование. После проверки полученных сведений региональные военкоматы примут решение о выдаче удостоверения», – говорится в сообщении.

Забрать удостоверение сможет как сам военнослужащий, так и его родственники или доверенные лица.